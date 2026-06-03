Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямовує на виробництво зброї 45-50 мільярда доларів США на рік. Він запевняє, що фінансування українського війська забезпечене.
Про це глава держави сказав під час під час спільної пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про фінансування виробництва зброї
"Зараз Україна спрямовує 45-50 мільярдів доларів на рік на виробництво зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково",- сказав очільник держави.
Топ коментарі
+7 Ukraine Press
показати весь коментар03.06.2026 18:30 Відповісти Посилання
+4 Baba Cool
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+3 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар03.06.2026 18:15 Відповісти Посилання
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кожний може уявити скільки у нас династій по всій країні!
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А чого тоді солдату доводиться бозна що самому купувати? А побори? А штрафи? Пішов ти, брехло зелене.
"Ім'я, сестро, ім'я"
Державний бюджет України на 2021 рік за офіційними даними https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_prezentuie_golovni_rezultati_ta_dosiagnennia_2021_roku-3278 Міністерства фінансів України становив:
Доходи: $39,7 млрд (1 084,1 млрд грн)
Видатки: $54,6 млрд (1 490,3 млрд грн)