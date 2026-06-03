Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямовує на виробництво зброї 45-50 мільярда доларів США на рік. Він запевняє, що фінансування українського війська забезпечене.

Про це глава держави сказав під час під час спільної пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про фінансування виробництва зброї

"Зараз Україна спрямовує 45-50 мільярдів доларів на рік на виробництво зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково",- сказав очільник держави.

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