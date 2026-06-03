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Новини Виробництво зброї
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Україна спрямовує на виробництво зброї $45-50 млрд на рік, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямовує на виробництво зброї 45-50 мільярда доларів США на рік. Він запевняє, що фінансування українського війська забезпечене.

Про це глава держави сказав під час під час спільної пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про фінансування виробництва зброї

"Зараз Україна спрямовує 45-50 мільярдів доларів на рік на виробництво зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково",- сказав очільник держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) зброя (7902) виробництво (2001) фінансування (3473)
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Топ коментарі
+7
Друзі Вови пи..дять з цього відсотків 90%
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03.06.2026 18:30 Відповісти
+4
тобто!
кожний може уявити скільки у нас династій по всій країні!
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03.06.2026 18:18 Відповісти
+3
Пішли переможні реляції
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03.06.2026 18:15 Відповісти
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Пішли переможні реляції
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03.06.2026 18:15 Відповісти
А хіба в Вови (ху або зє) бувають інші?!
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03.06.2026 19:34 Відповісти
Якщо не вкрадуть
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03.06.2026 18:17 Відповісти
БЕЗ " Якщо не"!
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03.06.2026 19:33 Відповісти
на Фламинго
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03.06.2026 18:18 Відповісти
тобто!
кожний може уявити скільки у нас династій по всій країні!
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03.06.2026 18:18 Відповісти
"Він запевняє, що фінансування українського війська забезпечене. Джерело: https://censor.net/ua/n4006570"
===
А чого тоді солдату доводиться бозна що самому купувати? А побори? А штрафи? Пішов ти, брехло зелене.
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03.06.2026 18:19 Відповісти
Смотрите как бодро. "Дайте срочно 90 млрд. евро" и очередной сбор от волонтера Юсуповой, не считаются...
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03.06.2026 18:19 Відповісти
Друзі Вови пи..дять з цього відсотків 90%
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03.06.2026 18:30 Відповісти
По Фламінго воно видно,як спрямувались.
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03.06.2026 18:34 Відповісти
Тобто ця сумма за мінусом виробничих витрат осідає в чиїхось кишенях.
"Ім'я, сестро, ім'я"
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03.06.2026 18:37 Відповісти
Обзор от ИИ

Державний бюджет України на 2021 рік за офіційними даними https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_prezentuie_golovni_rezultati_ta_dosiagnennia_2021_roku-3278 Міністерства фінансів України становив:
Доходи: $39,7 млрд (1 084,1 млрд грн)
Видатки: $54,6 млрд (1 490,3 млрд грн)
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03.06.2026 18:38 Відповісти
А можна бюджет 2018 року? Там цікавіше!
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03.06.2026 19:31 Відповісти
Патужна. Было бы интереснее хотя бы приблизительно представлять на что конкретно уплывает эта денюжа. Но это наверное секретно, ФСБ, шпиены, предатели. Поэтому ограничимся суммой затрат. Это четверть от затрат рахи на свой впк. Наверное много чего производим. А если плюс к этому западные поставки. То мы уже наверное чуть ли не на уровне)
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03.06.2026 19:00 Відповісти
"Династія" це суперпотужна зброя, яка знищує одну країну, допомагаючи у війні другій!
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03.06.2026 19:15 Відповісти
Вова! Навіщо забрав з закупівлі зброі для ЗСУ 40 МІЛЬЯРДІВ до СВОГО резервного/виборчого фонду?!
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03.06.2026 19:29 Відповісти
цей чорт не врахував двушечкі на москву і своїх друзів
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03.06.2026 20:14 Відповісти
 
 