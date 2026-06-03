Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 3 июня, - Воздушные силы
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 3 июня.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:16 - вражеские БПЛА с Черного моря движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей по северному курсу.
В 20:17 — группы вражеских БПЛА в районе н.п. Ромны движутся западным курсом на Черниговщину.
В 20:47 — вражеские БПЛА в Одесской области к западу от областного центра, в районе н.п. Дачное.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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Так kремль хоче компенсувати невдачі на фронті, адже просування російської армії сповільнилося, а економічні та людські ресурси РФ швидко виснажуються, путіну потрібно показати, що він щось робить.
І єдина стратегія, яку вони можуть придумати, - це тероризувати населення України,
Якщо kремль не відмовиться від завершення війни або суттєвої деескалації, то вже протягом цього року владі доведеться піти на позбавлення росіян залишкових свобод і перехід «до радянських методів економіки».