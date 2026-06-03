Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 3 июня, - Воздушные силы

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 3 июня.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:16 - вражеские БПЛА с Черного моря движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей по северному курсу.

В 20:17 — группы вражеских БПЛА в районе н.п. Ромны движутся западным курсом на Черниговщину.

В 20:47 — вражеские БПЛА в Одесской области к западу от областного центра, в районе н.п. Дачное.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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