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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 3 июня, - Воздушные силы

Атака шахидов вечером 3 июня

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 3 июня. 

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:16 - вражеские БПЛА с Черного моря движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей по северному курсу.

В 20:17 — группы вражеских БПЛА в районе н.п. Ромны движутся западным курсом на Черниговщину.

В 20:47 — вражеские БПЛА в Одесской области к западу от областного центра, в районе н.п. Дачное.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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обстрел (32974) атака (1534) дроны (7271) Шахед (2230)
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Ударами по Україні путін намагається не тільки зламати опір українців, але і показати, що Росія здатна продовжувати війну.

Так kремль хоче компенсувати невдачі на фронті, адже просування російської армії сповільнилося, а економічні та людські ресурси РФ швидко виснажуються, путіну потрібно показати, що він щось робить.
І єдина стратегія, яку вони можуть придумати, - це тероризувати населення України,
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03.06.2026 21:30 Ответить
Коли українці атакують нафтопереробні заводи, це б'є по російській економіці та підриває здатність РФ вести війну.
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03.06.2026 21:39 Ответить
Західні аналітики вказують, що Росія опинилася на роздоріжжі.
Якщо kремль не відмовиться від завершення війни або суттєвої деескалації, то вже протягом цього року владі доведеться піти на позбавлення росіян залишкових свобод і перехід «до радянських методів економіки».
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03.06.2026 21:56 Ответить
Ну веде войну зараща.
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03.06.2026 22:11 Ответить
Это смотря где вечером. В Харькове круглосуточно например дроны и разведчики кругами летают, з область так и слов нет. И пригород так же , пво слышно каждые час полтора. И сбивают конечно тоже.
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03.06.2026 22:17 Ответить
 
 