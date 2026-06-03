Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 3 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 3 червня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:16 - Ворожі БпЛА з Чорного моря рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей північним курсом.
О 20:17 - Групи ворожих БпЛА в р-ні. н.п. Ромни рухаються західним курсом на Чернігівщину.
О 20:47 - Ворожі БпЛА на Одещині західніше обласного центру, в районі н.п. Дачне.
Оновлена інформація
О 21:39 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.
О 21:40 - Ворожі БпЛА на Сумщині вектором руху на Київщину через південь Чернігівщини.
О 21:48 - Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу.
О 21:51 - БпЛА в напрямку Підгороднє-Слобожанське.
О 21:52 - Пуски КАБ на Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину.
О 21:54 - Група ворожих БпЛА із Сумщини на Полтавщину.
О 21:55 - Наступний реактивний БпЛА курсом на Дніпро зі сходу.
О 22:07 - Реактивний БпЛА у напрямку р-ні н.п. Петриківка (Дніпропетровщина) курс північний.
О 22:11 - Реактивний безпілотник змінив курс на Дніпро.
О 22:12 - Група БпЛА на Чернігівщині (н.п. Батурин, Борзна, Короп).
О 22:13 - КАБ на Харківщину, Дніпропетровщину.
О 22:16 - Ударний БпЛА поблизу Миколаєва (північ).
О 22:17 - Ударний БпЛА з акваторої Чорного моря курс Татарбунари.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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Так kремль хоче компенсувати невдачі на фронті, адже просування російської армії сповільнилося, а економічні та людські ресурси РФ швидко виснажуються, путіну потрібно показати, що він щось робить.
І єдина стратегія, яку вони можуть придумати, - це тероризувати населення України,
Якщо kремль не відмовиться від завершення війни або суттєвої деескалації, то вже протягом цього року владі доведеться піти на позбавлення росіян залишкових свобод і перехід «до радянських методів економіки».