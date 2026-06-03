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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 3 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів ввечері 3 червня

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 3 червня. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:16 - Ворожі БпЛА з Чорного моря рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей північним курсом.

О 20:17 - Групи ворожих БпЛА в р-ні. н.п. Ромни рухаються західним курсом на Чернігівщину.

О 20:47 - Ворожі БпЛА на Одещині західніше обласного центру, в районі н.п. Дачне.

Оновлена інформація

О 21:39 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 21:40 - Ворожі БпЛА на Сумщині вектором руху на Київщину через південь Чернігівщини.

О 21:48 -  Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу.

О 21:51 - БпЛА в напрямку Підгороднє-Слобожанське.

О 21:52 - Пуски КАБ на Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину.

О 21:54 - Група ворожих БпЛА із Сумщини на Полтавщину.

О 21:55 - Наступний реактивний БпЛА курсом на Дніпро зі сходу.

О 22:07 - Реактивний БпЛА у напрямку р-ні н.п. Петриківка (Дніпропетровщина) курс північний.

О 22:11 - Реактивний безпілотник змінив курс на Дніпро.

О 22:12 - Група БпЛА на Чернігівщині (н.п. Батурин, Борзна, Короп).

О 22:13 - КАБ на Харківщину, Дніпропетровщину.

О 22:16 - Ударний БпЛА поблизу Миколаєва (північ).

О 22:17 - Ударний БпЛА з акваторої Чорного моря курс Татарбунари.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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обстріл (34320) атака (1594) дрони (8331) Шахед (2243)
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Ударами по Україні путін намагається не тільки зламати опір українців, але і показати, що Росія здатна продовжувати війну.

Так kремль хоче компенсувати невдачі на фронті, адже просування російської армії сповільнилося, а економічні та людські ресурси РФ швидко виснажуються, путіну потрібно показати, що він щось робить.
І єдина стратегія, яку вони можуть придумати, - це тероризувати населення України,
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03.06.2026 21:30 Відповісти
Коли українці атакують нафтопереробні заводи, це б'є по російській економіці та підриває здатність РФ вести війну.
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03.06.2026 21:39 Відповісти
Західні аналітики вказують, що Росія опинилася на роздоріжжі.
Якщо kремль не відмовиться від завершення війни або суттєвої деескалації, то вже протягом цього року владі доведеться піти на позбавлення росіян залишкових свобод і перехід «до радянських методів економіки».
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03.06.2026 21:56 Відповісти
Ну веде войну зараща.
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03.06.2026 22:11 Відповісти
Это смотря где вечером. В Харькове круглосуточно например дроны и разведчики кругами летают, з область так и слов нет. И пригород так же , пво слышно каждые час полтора. И сбивают конечно тоже.
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03.06.2026 22:17 Відповісти
 
 