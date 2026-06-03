В Павлограде горит пятиэтажный дом после обстрела
Вследствие вражеской атаки в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар в пятиэтажном доме.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Павлоград. Загорелись пятиэтажка и несколько автомобилей", — написал он.
Информация о пострадавших уточняется, добавил Ганжа.
Информация обновляется.
Ранее мы сообщали, что РФ нанесла баллистический удар по Днепровскому району: горят склады АТБ, восемь пострадавших.
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