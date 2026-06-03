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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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У Павлограді горить п’ятиповерховий будинок після обстрілу

Удар по багатоповерхівці у Павлограді

Унаслідок ворожої атаки в Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку.

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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"Ворог атакував Павлоград. Зайнялися п'ятиповерхівка й кілька автівок", - написав він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав Ганжа.

Інформація оновлюється.

Раніше ми повідомляли, що РФ ударила балістикою по Дніпровському району: горять склади АТБ, восьмеро постраждалих.

Читайте: Російський дрон атакував авто з журналісткою та військовими на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34320) Павлоград (200) пожежа (4473) атака (1594) Дніпропетровська область (5094) Павлоградський район (152)
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