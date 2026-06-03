РФ ударила балістикою по Дніпровському району: горять склади АТБ, восьмеро постраждалих (оновлено) .ВІДЕО

Російські війська вдень 3 червня завдали чергового удару по Дніпровському району. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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"Росіяни знову завдали удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж", - ідеться в повідомленні.

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Медична допомога знадобилася вже шістьом людям.

П'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

Масштабна пожежа сталася через російську атаку на Дніпровський район.

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"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ з харчами у Дніпрі", - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

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Пізніше мер Дніпра написав: Унаслідок вечірньої атаки росіян також зачепило декілька багатоповерхівок та садочок.Там потрощено до сотні вікон.

Нині для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози. Незважаючи на те, що це Слобожанське — інша територіальна громада.

Водночас міські лікарні Дніпра опікуються постраждалими. У людей осколкові поранення та рвані рани".

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О 18-55 повідомили, що РФ завдала ще одного удару по Дніпровському району. Ворог атакував логістичну компанію.

"До восьми збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпровський район. Семеро людей госпіталізовані. Троє з них – "важкі". Решта у стані середньої тяжкості", - повідомив Ганжа о 20.17.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня ворог атакував Дніпро. Наразі відомо про 16 загиблих та 42 поранених.