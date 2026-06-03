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Новини Атака на Дніпро
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РФ ударила балістикою по Дніпровському району: горять склади АТБ, восьмеро постраждалих (оновлено) .ВІДЕО

Російські війська вдень 3 червня  завдали чергового удару по Дніпровському району. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складах однієї з торговельних мереж.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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"Росіяни знову завдали удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж", - ідеться в повідомленні. 

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  • Медична допомога знадобилася вже шістьом людям.
  • П'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

Масштабна пожежа сталася через російську атаку на Дніпровський район.

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"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ з харчами у Дніпрі", - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше мер Дніпра написав: Унаслідок вечірньої атаки росіян також зачепило декілька багатоповерхівок та садочок.Там потрощено до сотні вікон.

Нині для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози. Незважаючи на те, що це Слобожанське — інша територіальна громада.

Водночас міські лікарні Дніпра опікуються постраждалими. У людей осколкові поранення та рвані рани".

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ОНОВЛЕННЯ

О 18-55 повідомили, що РФ завдала ще одного удару по Дніпровському району. Ворог атакував логістичну компанію.

"До восьми збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпровський район. Семеро людей госпіталізовані. Троє з них – "важкі". Решта у стані середньої тяжкості", - повідомив Ганжа о 20.17.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня ворог атакував Дніпро. Наразі відомо про 16 загиблих та 42 поранених.

Автор: 

Дніпропетровська область (5094) Дніпровський район (410) Слобожанське (1)
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Це що, центр прийняття рішень??? Уібани кончені.
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03.06.2026 18:57 Відповісти
Зеленский & Ермак активно перемещаются. По стационарным "центрам" намного проще.
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03.06.2026 19:30 Відповісти
нє. тут інше.
Склади Варуса горіли, Склади АТБ горіли. а склади Сільпо - ні, от і думай тепер хто ще двушечку і куди відправляє щоб по конкурентам прилітало.
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03.06.2026 19:54 Відповісти
Чого ми не атакуємо величезні склади РФ один Патрушев та зелена гніда знає.
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03.06.2026 19:16 Відповісти
Не на часі.
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03.06.2026 19:51 Відповісти
Было бы еще хуже, если бы не штилермановские петриоты.
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03.06.2026 19:21 Відповісти
Паралельно з нафтогазовим бізнесом на рф, треба бомбити продовольчий !!!
Хай кацапи х** без солі доїдають !!!
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03.06.2026 19:26 Відповісти
 
 