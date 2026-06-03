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Новости Атака на Днепр
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РФ нанесла баллистический удар по Днепровскому району: горят склады АТБ, шестеро пострадавших

дніпро

3 июня днём российские войска нанесли очередной удар по Днепровскому району. Вследствие атаки на складах одной из торговых сетей возник крупный пожар.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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"Россияне снова нанесли удар по Днепровскому району. Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей", — говорится в сообщении. 

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  • Медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям.
  • Пятеро госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии.

Масштабный пожар произошел из-за российской атаки на Днепровский район.

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Напомним, в ночь на 2 июня враг атаковал Днепр. На данный момент известно о 16 погибших и 42 раненых.

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Днепр (4632) Днепропетровская область (5278) Днепровский район (401)
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Це що, центр прийняття рішень??? Уібани кончені.
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03.06.2026 18:57 Ответить
 
 