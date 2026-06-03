РФ нанесла баллистический удар по Днепровскому району: горят склады АТБ, шестеро пострадавших

3 июня днём российские войска нанесли очередной удар по Днепровскому району. Вследствие атаки на складах одной из торговых сетей возник крупный пожар.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россияне снова нанесли удар по Днепровскому району. Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей", — говорится в сообщении.

Смотрите: В Днепре новый удар дрона по дому: ранены 8-летняя девочка и ее брат (обновлено). ФОТОрепортаж

Медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям.

Пятеро госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии.

Масштабный пожар произошел из-за российской атаки на Днепровский район.

Читайте также: Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: 16 погибших и 42 раненых

Напомним, в ночь на 2 июня враг атаковал Днепр. На данный момент известно о 16 погибших и 42 раненых.