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РФ нанесла баллистический удар по Днепровскому району: горят склады АТБ, шестеро пострадавших
3 июня днём российские войска нанесли очередной удар по Днепровскому району. Вследствие атаки на складах одной из торговых сетей возник крупный пожар.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне снова нанесли удар по Днепровскому району. Предварительно, загорелись склады одной из торговых сетей", — говорится в сообщении.
- Медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям.
- Пятеро госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии.
Масштабный пожар произошел из-за российской атаки на Днепровский район.
Напомним, в ночь на 2 июня враг атаковал Днепр. На данный момент известно о 16 погибших и 42 раненых.
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Олег Чиж #588055
показать весь комментарий03.06.2026 18:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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