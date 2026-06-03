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Новости Военная помощь Украине
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США готовят решение о военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, — Рубио

Рубио о военной помощи Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время ожидаются новости о выделении 400 миллионов долларов помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время заседания подкомитета Сената США, о чем передает Reuters.

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Когда ожидается решение о помощи

По словам Рубио, речь идет о средствах, которые ранее уже одобрил Конгресс США. В то же время их передача задерживалась Пентагоном в течение нескольких месяцев.

Что известно о финансировании и позиции Пентагона

В декабре прошлого года Конгресс США согласовал компромиссный проект закона о национальном оборонном финансировании. В документе предусмотрено 400 миллионов долларов помощи для Украины.

В то же время в мае во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам сообщили, что в проекте бюджета США на 2027 год эти средства больше не предусмотрены по программе USAI.

Сенатор Джен Шахин зачитала документы, в которых указано, что Пентагон предлагает привлекать средства для Украины по программе PURL. Она поинтересовалась причинами такого решения и тем, почему финансирование предлагают переложить на Европу.

Министр обороны Пит Хегсет ответил, что это делается в рамках развития европейского потенциала.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы завершить войну.

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Это чтоб не подумали что прапорщик краснов не помагает Украине. Тогда когда Европа миллиарды даёт....
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03.06.2026 23:55 Ответить
Колись, при Байдені, такі пакети не рахувались, допомагали мільярдами
а це паходу перший пакет за другий рік краснова.
при тому що параші він допомагає на порядок більше, тільки від послаблення санкцій вони мільярди отримають
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04.06.2026 00:00 Ответить
РУБАНУ с плеча
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04.06.2026 00:05 Ответить
Ніщо так не прикрашає людину,як щедрість...
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04.06.2026 00:14 Ответить
Вибори на носі.
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04.06.2026 00:22 Ответить
Ганьбище скупердяйське.
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04.06.2026 00:23 Ответить
На нову партію Джавелінів для порятунку України має вистачити. Тепер ви винні 3 мільярди 400 мільйонів. Щиро ваш Донні.
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04.06.2026 00:34 Ответить
 
 