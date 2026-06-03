США готовят решение о военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время ожидаются новости о выделении 400 миллионов долларов помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время заседания подкомитета Сената США, о чем передает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Когда ожидается решение о помощи

По словам Рубио, речь идет о средствах, которые ранее уже одобрил Конгресс США. В то же время их передача задерживалась Пентагоном в течение нескольких месяцев.

Что известно о финансировании и позиции Пентагона

В декабре прошлого года Конгресс США согласовал компромиссный проект закона о национальном оборонном финансировании. В документе предусмотрено 400 миллионов долларов помощи для Украины.

В то же время в мае во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам сообщили, что в проекте бюджета США на 2027 год эти средства больше не предусмотрены по программе USAI.

Сенатор Джен Шахин зачитала документы, в которых указано, что Пентагон предлагает привлекать средства для Украины по программе PURL. Она поинтересовалась причинами такого решения и тем, почему финансирование предлагают переложить на Европу.

Министр обороны Пит Хегсет ответил, что это делается в рамках развития европейского потенциала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы завершить войну.

Читайте также: Венгрия не будет поставлять оружие в Украину, — Мадьяр на встрече с Рютте