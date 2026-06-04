Свириденко провела встречу с миссией МВФ в Киеве
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с миссией МВФ в Киеве, которую возглавляет Гэвин Грей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в Telegram.
О чем говорили с миссией МВФ
Стороны обсудили ход выполнения программы в рамках механизма расширенного финансирования. Общий объем этой программы составляет 8,1 млрд долларов.
Свириденко проинформировала представителей миссии о совместной работе правительства и парламента над выполнением структурных ориентиров программы.
По ее словам, уже на следующей неделе ожидается голосование по изменениям в государственный бюджет на 2026 год. Они должны учесть ключевые потребности обороны, экономики, энергетики и социальной сферы.
"Мы должны быть максимально готовы к следующему зимнему периоду", - заявила Свириденко.
Представители МВФ приветствовали прогресс Украины во внедрении реформ, по которым государство имеет обязательства перед партнерами.
Украина подтвердила готовность продолжать детинизацию экономики и работать над повышением инвестиционной привлекательности.
Ранее сообщалось, что 27 мая в Украину прибыла миссия МВФ для первого пересмотра новой кредитной программы на $8 миллиардов.
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