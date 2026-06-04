Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с миссией МВФ в Киеве, которую возглавляет Гэвин Грей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О чем говорили с миссией МВФ

Стороны обсудили ход выполнения программы в рамках механизма расширенного финансирования. Общий объем этой программы составляет 8,1 млрд долларов.

Свириденко проинформировала представителей миссии о совместной работе правительства и парламента над выполнением структурных ориентиров программы.

По ее словам, уже на следующей неделе ожидается голосование по изменениям в государственный бюджет на 2026 год. Они должны учесть ключевые потребности обороны, экономики, энергетики и социальной сферы.

"Мы должны быть максимально готовы к следующему зимнему периоду", - заявила Свириденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У нас не будет ни налогов, ни на вооруженные силы": глава Минфина заявил о риске непринятия закона о налогообложении посылок

Представители МВФ приветствовали прогресс Украины во внедрении реформ, по которым государство имеет обязательства перед партнерами.

Украина подтвердила готовность продолжать детинизацию экономики и работать над повышением инвестиционной привлекательности.

Ранее сообщалось, что 27 мая в Украину прибыла миссия МВФ для первого пересмотра новой кредитной программы на $8 миллиардов.

Читайте также: Рада одобрила рекордное увеличение оборонного бюджета на 1,56 триллиона гривен