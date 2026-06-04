Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із місією МВФ у Києві, яку очолює Гевін Грей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її повідомленні в Телеграмі.

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Про що говорили з місією МВФ

Сторони обговорили стан виконання програми в межах механізму розширеного фінансування. Загальний обсяг цієї програми становить 8,1 млрд доларів.

Свириденко поінформувала представників місії про спільну роботу уряду та парламенту над виконанням структурних маяків програми.

За її словами, вже наступного тижня очікується голосування за зміни до державного бюджету на 2026 рік. Вони мають врахувати ключові потреби оборони, економіки, енергетики та соціальної сфери.

"Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду",- заявила Свириденко.

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Представники МВФ привітали прогрес України у впровадженні реформ, щодо яких держава має зобов’язання перед партнерами.

Україна підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки та працювати над підвищенням інвестиційної привабливості.

Раніше повідомлялося, що 27 травня в Україну прибула місія МВФ для першого перегляду нової кредитної програми на $8 мільярдів.

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