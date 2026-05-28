Рада схвалила рекордне збільшення оборонного бюджету на 1,56 трильйона гривень

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про зміни до державного бюджету, який передбачає збільшення видатків на 1,56 трильйона гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із трансляції засідання парламенту стало відомо, що за законопроєкт №15224 проголосували 240 народних депутатів.

Кошти – на армію та озброєння

Документ передбачає суттєве збільшення фінансування сектору національної безпеки й оборони.

Кошти надходитимуть у межах зовнішньої фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Також законопроєкт визначає цільове спрямування військового збору та вивізного мита на товари військового призначення. Їх планують спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, закупівлю озброєння та оновлення військової техніки.

Ще 80 мільярдів – у резерв і на регіони

Окремо документ передбачає збільшення резервного фонду державного бюджету на 40 мільярдів гривень.

Ще 40 мільярдів планують виділити на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Після голосування Верховна Рада доручила бюджетному комітету доопрацювати законопроєкт до другого читання за скороченою процедурою.

