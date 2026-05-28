Рада одобрила рекордное увеличение оборонного бюджета на 1,56 триллиона гривен

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет, который предусматривает увеличение расходов на 1,56 триллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из трансляции заседания парламента стало известно, что за законопроект №15224 проголосовали 240 народных депутатов.

Средства - на армию и вооружение

Документ предусматривает существенное увеличение финансирования сектора национальной безопасности и обороны.

Средства будут поступать в рамках внешней финансовой помощи от Европейского Союза.

Также законопроект определяет целевое направление военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения. Их планируют направить на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, закупку вооружения и обновление военной техники.

Еще 80 миллиардов - в резерв и на регионы

Отдельно документ предусматривает увеличение резервного фонда государственного бюджета на 40 миллиардов гривен.

Еще 40 миллиардов планируют выделить на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

После голосования Верховная Рада поручила бюджетному комитету доработать законопроект ко второму чтению по сокращенной процедуре.

