Рада одобрила рекордное увеличение оборонного бюджета на 1,56 триллиона гривен
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет, который предусматривает увеличение расходов на 1,56 триллиона гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из трансляции заседания парламента стало известно, что за законопроект №15224 проголосовали 240 народных депутатов.
Средства - на армию и вооружение
Документ предусматривает существенное увеличение финансирования сектора национальной безопасности и обороны.
Средства будут поступать в рамках внешней финансовой помощи от Европейского Союза.
Также законопроект определяет целевое направление военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения. Их планируют направить на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, закупку вооружения и обновление военной техники.
Еще 80 миллиардов - в резерв и на регионы
Отдельно документ предусматривает увеличение резервного фонда государственного бюджета на 40 миллиардов гривен.
Еще 40 миллиардов планируют выделить на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.
После голосования Верховная Рада поручила бюджетному комитету доработать законопроект ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль