Германия впервые в истории страны не прошла в Совбез ООН

Германия впервые в истории не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикациях Euronews и Politico.

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Результаты голосования в ООН

Голосование состоялось в Генеральной Ассамблее ООН в эту среду. На распределение было вынесено пять вакантных мест для непостоянных членов Совета Безопасности по региональному принципу.

Новыми непостоянными членами стали:

Кыргызстан

Зимбабве

Тринидад и Тобаго

Португалия

Австрия

Эти страны начнут работу с 1 января 2027 года и заменят Пакистан, Сомали, Грецию, Данию и Панаму.

"Это горькое поражение для Германии", - пишут журналисты.

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Причины поражения Германии

В дипломатических кругах результат голосования назвали неожиданным и вызвавшим обсуждение. Германия рассчитывала на поддержку большинства, однако необходимого количества голосов не получила.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что одной из причин стала позиция Берлина относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, поддержка Израиля повлияла на голосование стран Глобального Юга.

Также он обвинил Россию в политическом давлении и попытках повлиять на результат из-за поддержки Украины со стороны Германии.

Вадефуль подчеркнул, что стратегический курс страны не изменится, несмотря на потерю места в Совете Безопасности.

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