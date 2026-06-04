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Новости
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Германия впервые в истории страны не прошла в Совбез ООН

В Совбезе ООН не будет Германии

Германия впервые в истории не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикациях Euronews и Politico.

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Результаты голосования в ООН

Голосование состоялось в Генеральной Ассамблее ООН в эту среду. На распределение было вынесено пять вакантных мест для непостоянных членов Совета Безопасности по региональному принципу.

Новыми непостоянными членами стали:

  • Кыргызстан
  • Зимбабве
  • Тринидад и Тобаго
  • Португалия
  • Австрия

Эти страны начнут работу с 1 января 2027 года и заменят Пакистан, Сомали, Грецию, Данию и Панаму.

"Это горькое поражение для Германии", - пишут журналисты. 

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Причины поражения Германии

В дипломатических кругах результат голосования назвали неожиданным и вызвавшим обсуждение. Германия рассчитывала на поддержку большинства, однако необходимого количества голосов не получила.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что одной из причин стала позиция Берлина относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, поддержка Израиля повлияла на голосование стран Глобального Юга.

Также он обвинил Россию в политическом давлении и попытках повлиять на результат из-за поддержки Украины со стороны Германии.

Вадефуль подчеркнул, что стратегический курс страны не изменится, несмотря на потерю места в Совете Безопасности.

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Автор: 

Германия (7538) Совбез ООН (1155)
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Топ комментарии
+27
Зате зімбабва має більше голосів. Хрін зна що відбувається в цьому світі, якесь тотальне помутніння розуму.
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04.06.2026 01:33 Ответить
+21
Единственный плюс что ООН это бессмысленная говорильня и распил членских взносов.
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04.06.2026 01:36 Ответить
+17
ООО, да что та Зимбабве... главное что в этой недООНорганизации до сих пор сидит паРаша, а кто-то говорит про какую-то Германию
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04.06.2026 05:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зате зімбабва має більше голосів. Хрін зна що відбувається в цьому світі, якесь тотальне помутніння розуму.
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04.06.2026 01:33 Ответить
ООО, да что та Зимбабве... главное что в этой недООНорганизации до сих пор сидит паРаша, а кто-то говорит про какую-то Германию
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04.06.2026 05:04 Ответить
Да и сам Куйтериш дрочит на паРашу
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04.06.2026 05:40 Ответить
Майже всі бочлись шо наш світ захоплять інопланетяне, а його захопили ідіоти, шахраї, блазні і терористи.
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04.06.2026 05:14 Ответить
Единственный плюс что ООН это бессмысленная говорильня и распил членских взносов.
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04.06.2026 01:36 Ответить
Їх завжди фінансували США. "Членских взносов" цим старим збоченцям і на простiтуток не вистачило б.
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04.06.2026 06:11 Ответить
Ніякої користі від цієї шараги нема .
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04.06.2026 04:58 Ответить
Вадефулю не приходило в голову що Німеччина нікому не подобається? Якісь причини придумує.
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04.06.2026 06:01 Ответить
Німеччина багатьом подобається. Тому туди пруть жити з усіх кінців світу.
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04.06.2026 06:34 Ответить
Там уже дико жити із-за кацапів та азіатів.
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04.06.2026 06:58 Ответить
У кацапів не менше мігрантів, ніж у Німеччині. Це ж не означає, що парашка їм подобається.
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04.06.2026 07:01 Ответить
оце ***** наголосували --- киргизи ******* кремля . у зімбабве людоєди при владі . тринідад і тобаго ніхто на карті не знайде з лупою ---- оон нікому не потрібне . воно нічого не вирішує . як може параша ***** бути постійним члєном радбезу оон . ви тільки вдумайтесь параша яка балістикою через день бомбить у наших містах спальні райони ота параша постійний члєн ради безпеки оон сидить там лисий підор небензя *********** і щось мичить про ..мальчіков в трусіках.. кому воно потрібно те мичання ніхто не розуміє
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04.06.2026 06:32 Ответить
Значить більше надії на Зімбабве чим на Німеччину
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04.06.2026 06:42 Ответить
Головне, що русня своє місце зберігає, егеж?
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04.06.2026 08:45 Ответить
У всяк випадку, Португалія та Австрія - це на порядок краще представництво Європи, Євросоюзу, - ніж Греція.
ЗІ: Данія, Німеччина - це було (б), звісно, ідеально.
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04.06.2026 09:26 Ответить
 
 