Німеччина вперше в історії країни не пройшла до Радбезу ООН

Німеччина вперше в історії не змогла отримати місце непостійного члена Ради Безпеки ООН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікаціях Euronews та Politico.

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Результати голосування в ООН

Голосування відбулося у Генеральній Асамблеї ООН цієї середи. На розподіл було винесено п’ять вакантних місць для непостійних членів Ради Безпеки за регіональним принципом.

Новими непостійними членами стали:

Киргизстан

Зімбабве

Тринідад і Тобаго

Португалія

Австрія

Ці країни розпочнуть роботу з 1 січня 2027 року та замінять Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію і Панаму.

"Це гірка поразка для Німеччини", - пишуть журналісти.

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Причини поразки Німеччини

У дипломатичних колах результат голосування назвали несподіваним і таким, що викликав обговорення. Німеччина розраховувала на підтримку більшості, однак необхідної кількості голосів не отримала.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що однією з причин стала позиція Берліна щодо конфлікту на Близькому Сході. За його словами, підтримка Ізраїлю вплинула на голосування країн Глобального Півдня.

Також він звинуватив Росію у політичному тиску та спробах вплинути на результат через підтримку України з боку Німеччини.

Вадефуль наголосив, що стратегічний курс країни не зміниться, попри втрату місця в Раді Безпеки.

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