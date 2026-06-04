Німеччина вперше в історії країни не пройшла до Радбезу ООН
Німеччина вперше в історії не змогла отримати місце непостійного члена Ради Безпеки ООН.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікаціях Euronews та Politico.
Результати голосування в ООН
Голосування відбулося у Генеральній Асамблеї ООН цієї середи. На розподіл було винесено п’ять вакантних місць для непостійних членів Ради Безпеки за регіональним принципом.
Новими непостійними членами стали:
- Киргизстан
- Зімбабве
- Тринідад і Тобаго
- Португалія
- Австрія
Ці країни розпочнуть роботу з 1 січня 2027 року та замінять Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію і Панаму.
"Це гірка поразка для Німеччини", - пишуть журналісти.
Причини поразки Німеччини
У дипломатичних колах результат голосування назвали несподіваним і таким, що викликав обговорення. Німеччина розраховувала на підтримку більшості, однак необхідної кількості голосів не отримала.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що однією з причин стала позиція Берліна щодо конфлікту на Близькому Сході. За його словами, підтримка Ізраїлю вплинула на голосування країн Глобального Півдня.
Також він звинуватив Росію у політичному тиску та спробах вплинути на результат через підтримку України з боку Німеччини.
Вадефуль наголосив, що стратегічний курс країни не зміниться, попри втрату місця в Раді Безпеки.
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