2 092 14

Чотири представники популярної німецької партії їдуть на форум Путіна - один хоче передати послання від фон дер Ляєн

На Петербурзькому форумі будуть депутати Бундестагу та Європарламенту від проросійської партії

Чотири представники німецької партії "Альтернатива для Німеччини" вирушать на Петербурзький міжнародний економічний форум, який проходить під патронатом російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Хто поїде до Росії

За даними видання, запрошення на форум політикам надіслав радник Путіна Антон Кобяков.

Серед учасників заходу від "Альтернативи для Німеччини" будуть голова партії у Саксонії Йорг Урбан, представник фракції у Бундестазі з економічних питань Штеффен Котре, зовнішньополітичний представник Маркус Фромайєр та депутат Європарламенту Петр Бистрон.

Заява про послання Путіну

Петр Бистрон заявив, що має намір особисто передати Путіну послання від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо необхідності завершення війни.

Також політик висловився за відновлення економічних відносин із Росією.

"Я відданий якнайшвидшому припиненню війни та нормалізації економічних відносин. Як депутат Європарламенту від Мюнхена, я хочу, щоб Siemens та BMW знову могли повноцінно працювати в Росії", – заявив Бистрон.

Експерти попереджають про пропагандистський ефект

Політолог та експерт із Росії Ніко Ланге вважає, що така поїздка вигідна Кремлю.

За його словами, російська влада використовує участь іноземних політиків у подібних заходах для демонстрації того, що Росія нібито не перебуває в міжнародній ізоляції.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партію "Альтернатива для Німеччини" підтримують близько 29% громадян країни, що є найвищим показником серед політичних сил.

Топ коментарі
+14
ультра-праві їдуть до дєдиваєватєля який тіпа борцун з фошистами ... світ реально геть поїхав кукухою. Вже мало хто скаже які ідеологічні засади були у фашистів, у націонал-соціалістів та у комуністів. Цього зараз навряд не скажуть ті, хто себе відносить до цих політичних таборів. Зовнішнє вже давно поглинуло світоглядне. Ця тупість, необізнаність, помножена на тотальний нігілізм пересічних по всій земній кулі реально вражає. Десятиліття без книги але з промивкою мізків різними шоу з фріками на чолі, вже вирастили по всьому світу мільйони і мільйони ідіотів, які реально нічорта не знають, не розуміють і для яких форма завжди цікавіше та прикольніша за зміст. Тому світом і множаться зеленські, тампи, болсонару та інша тупа примітивна погань, заважають жити розумним людям, яких нажаль меншість.
31.05.2026 15:37 Відповісти
+5
Ось і наслідки трухлявої політики! Не женуть кацапів та приймають арабів... З рашизмом боротьба відсутня!
31.05.2026 15:36 Відповісти
+2
Німці дограються, і Сіменс буде працювати в Мюнхенському федеральному окрузі.
31.05.2026 15:39 Відповісти
31.05.2026 15:36 Відповісти
схоже, їдуть домовлятися, щоб наступного року парад у москві мабуть не вийде, запропонують натомість у себе в дойчланді.
31.05.2026 16:02 Відповісти
31.05.2026 15:37 Відповісти
👍👍👍
31.05.2026 15:42 Відповісти
А світ ще буде більш примітизуватися. На диво фантаст у чомусь був пророком. Елої-Спосіб життя: Безтурботні вегетаріанці. Їхній день заповнений безцільними розвагами, іграми та збиранням фруктів. Вони не працюють і ні про що не турбуються. [https://fantlab.ru/blogarticle69341 1, https://www.reddit.com/r/betterCallSaul/comments/x1otpj/a_theory_on_hg_wellss_the_time_machine_and_the/?tl=ru 2, https://baike.baidu.com/ru/item/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/1010725 3]Інтелект: Через відсутність труднощів і боротьби за виживання розумові здібності елоїв деградували. Вони наївні, як діти, швидко втрачають увагу, не мають цікавості до знань і не здатні до організованого спротиву. [https://briefly.ru/uells/mashina_vremeni/ 1, https://baike.baidu.com/ru/item/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/1010725 2, https://fantlab.ru/blogarticle69341 3]
31.05.2026 16:37 Відповісти
А як тобі таке, що в інтернеті основними рупорами ультра-правої німецької куйні, крім російських ботів є поляки? Поляки, які при першій можливості сварять німців, що вони не достатньо расисти та голосують разом з кацапами в обнімочку за ультраправих. Ті самі поляки, жопа яких буде першим твофеєм для ультраправої Німеччини.
Багато українців теж дуже радіють успіхам ультраправих, з надією, що хтось колись їх теж переплутає з німцем і воно так виграє лотерею життя.
31.05.2026 16:52 Відповісти
Таки вони хочуть щоб росі знов руйнувала Німеччину важким озброєнням.
31.05.2026 15:37 Відповісти
31.05.2026 15:39 Відповісти
напевно хочуть вияснити на цьому економічному зброді орків чому в умовах воєнної економіки на європейських дотаціях так вигідно регулярно і стабільно організовувати двушечку на москву.
31.05.2026 15:46 Відповісти
Курви англосакські!
Як тільки у них засмерділо смаженими сраками, відразу хвости піджали та бамагу про помилування в України за спиною пуйлу настрочили й дари потягли!
Не вийде! Він всіх їх помножить на "0"!
31.05.2026 15:48 Відповісти
то це Форум в дупі у путіна-х..йла.. Це на сьогодні одне й те саме...Послання фюреру
31.05.2026 16:05 Відповісти
Чотири прорашистські "лахудри" від німецької партії "Альтернатива для Німеччини" вирушать на Петербурзький міжнародний економічний форум, який проходить під патронатом російського сутинера і терориста .окупанта України і вбивці українського народу- володимира куйла
31.05.2026 16:23 Відповісти
альтфатернатива...
31.05.2026 16:32 Відповісти
Так делегація США теж їде, хто не в курсі.
31.05.2026 16:42 Відповісти
 
 