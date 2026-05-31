Чотири представники популярної німецької партії їдуть на форум Путіна - один хоче передати послання від фон дер Ляєн

Чотири представники німецької партії "Альтернатива для Німеччини" вирушать на Петербурзький міжнародний економічний форум, який проходить під патронатом російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто поїде до Росії

За даними видання, запрошення на форум політикам надіслав радник Путіна Антон Кобяков.

Серед учасників заходу від "Альтернативи для Німеччини" будуть голова партії у Саксонії Йорг Урбан, представник фракції у Бундестазі з економічних питань Штеффен Котре, зовнішньополітичний представник Маркус Фромайєр та депутат Європарламенту Петр Бистрон.

Також читайте: Порятунок бюджету: Росія продасть найбільші порти, що забезпечують половину нафтового експорту

Заява про послання Путіну

Петр Бистрон заявив, що має намір особисто передати Путіну послання від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо необхідності завершення війни.

Також політик висловився за відновлення економічних відносин із Росією.

"Я відданий якнайшвидшому припиненню війни та нормалізації економічних відносин. Як депутат Європарламенту від Мюнхена, я хочу, щоб Siemens та BMW знову могли повноцінно працювати в Росії", – заявив Бистрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продасть чверть "Аерофлоту", щоб наповнити бюджет

Експерти попереджають про пропагандистський ефект

Політолог та експерт із Росії Ніко Ланге вважає, що така поїздка вигідна Кремлю.

За його словами, російська влада використовує участь іноземних політиків у подібних заходах для демонстрації того, що Росія нібито не перебуває в міжнародній ізоляції.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, партію "Альтернатива для Німеччини" підтримують близько 29% громадян країни, що є найвищим показником серед політичних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна проводить закриті перемовини з представниками країн ЄС у Берліні, - Politico