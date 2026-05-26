Україна проводить закриті перемовини з представниками країн ЄС у Берліні, - Politico

Глава української переговорної групи та секретар РНБО Рустем Умєров прибув до німецької столиці Берліна на переговори з радниками з національної безпеки лідерів країн E3 — Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Речник німецького канцлера Фрідріха Мерца відмовився від коментарів. Він послався на "конфіденційну зустріч". Посольство України в Берліні також відмовилося від коментарів.

Зазначається, що зустріч проходить на тлі погроз Росії проводити "систематичні удари" по Києву та заяви державного секретаря Марко Рубіо про те, що Америка відходить від мирних переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські країни відреагували на ідею Мерца про "обмежене членство" України в ЄС

Видання пише, що зростає напруга між Мерцем та Володимиром Зеленським, оскільки канцлер Німеччини запропонував Україні "асоційоване членство" у ЄС. Президент України відхилив пропозицію, заявивши, що "місце України в Європейському Союзі також має бути повним, повноцінним і рівноправним".

"Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц публічно заявляє про свої наполягання на асоційованому членстві України саме в цей момент. Те, що Умєров сьогодні перебуває в Берліні, свідчить про наявність чіткого зв'язку у часі", - додає один з європейських дипломатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повноцінне членство України в ЄС не замінить жодна альтернатива, - МЗС Швеції

Що кажуть в Умєрова?

Водночас у пресслужбі українського посадовця повідомили "Суспільному", що Умєров працює в Берліні, й він зустрічався із радником канцлера ФРН із зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером.

Сторони обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною.

Водночас, як стверджує речниця Умєрова, про питання "обмеженого" членства України в Європейському Союзі посадовці не говорили.

"Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін", - додали у пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров про експорт української зброї: Працюємо над практичною реалізацією, перші контракти вже на затвердженні