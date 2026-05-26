Украина проводит закрытые переговоры с представителями стран ЕС в Берлине, - Politico

Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в столицу Германии Берлин для проведения переговоров с советниками по национальной безопасности лидеров стран E3 — Германии, Франции и Великобритании.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Пресс-секретарь немецкого канцлера Фридриха Мерца отказался от комментариев. Он сослался на "конфиденциальную встречу". Посольство Украины в Берлине также отказалось от комментариев.

Отмечается, что встреча проходит на фоне угроз России наносить "систематические удары" по Киеву и заявления государственного секретаря Марко Рубио о том, что Америка отходит от мирных переговоров.

Издание пишет, что растет напряжение между Мерцем и Владимиром Зеленским, поскольку канцлер Германии предложил Украине "ассоциированное членство" в ЕС. Президент Украины отклонил предложение, заявив, что "место Украины в Европейском Союзе также должно быть полным, полноценным и равноправным".

"На прошлой неделе многие в Брюсселе спрашивали, почему Мерц публично заявляет о своем настаивании на ассоциированном членстве Украины именно в этот момент. То, что Умеров сегодня находится в Берлине, свидетельствует о наличии четкой связи во времени", — добавляет один из европейских дипломатов.

Что говорят в Умерова?

В то же время в пресс-службе украинского чиновника сообщили "Суспильному", что Умеров работает в Берлине и встречался с советником канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером.

Стороны обсуждали вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество, в частности, относительно Drone Deal между Украиной и Германией.

В то же время, как утверждает пресс-секретарь Умерова, о вопросе "ограниченного" членства Украины в Европейском Союзе чиновники не говорили.

"Нет никакой экстренной встречи. Обычная плановая работа с европейскими коллегами. Вчера был Брюссель, сегодня Берлин", — добавили в пресс-службе.

