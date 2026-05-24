Росія продасть чверть "Аерофлоту", щоб наповнити бюджет

Влада Росії вперше за довгий час планує продати великий пакет акцій державної компанії "Аерофлот", щоб наповнити федеральний бюджет, який отримав 5,8 трлн руб. дефіциту за перші чотири місяці поточного року.

Так, Росмайно оголосило про відбір організатора на продаж 23,76% акцій "Аерофлоту" – національного авіаперевізника, послугами якого щороку користуються понад 50 млн пасажирів, передає The Moscow Times.

На продаж виставлено третину держпакету "Аерофлоту", який становить 73,8% акцій.

Ці папери планується продати на біржі, де вже є в обороті 25% акцій компанії. Частка, що залишилася, – 1,2% – знаходиться у власності самого "Аерофлоту", ще 0,0001% акцій володіє менеджмент.

Від продажу Росія може отримати 45 млрд руб. Загальна ринкова капіталізація "Аерофлоту" на кінець торгів 22 травня становила 187 млрд. руб., або $2,6 млрд.

Дефіцит бюджету

Гроші від приватизації надійдуть до федерального бюджету, який цього року зведено з дефіцитом 3,8 трлн руб. При цьому на кінець квітня фактична "дірка" в скарбниці вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 раза.

Найближчими місяцями російський бюджет отримуватиме підвищені доходи від цін на нафту, що злетіли, – до 1 трлн руб. на місяць, проте проблемою для нього стають податки з несировинних галузей економіки, що падає вперше з 2023 року.

У травні уряд РФ утричі знизив прогноз зростання ВВП на поточний рік – до 0,4%, а це означає відповідне скорочення бази оподаткування й недобір нафтогазових доходів на 300-700 млрд руб. за рік.

У квітні цього року міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що підприємствам не слід розраховувати на збільшення допомоги з боку держави, незважаючи на гальмування економіки та спад у багатьох галузях, оскільки державі самій не вистачає грошей.

Раніше повідомлялося, що Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук зафіксував скорочення економіки Росії в першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі – це є найгіршим показником із часів масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку.

До того стало відомо, що різке уповільнення економіки Росії та високі відсоткові ставки погіршили фінансовий стан російських підприємств та призвели до суттєвого зростання неплатежів.

Перед тим Центробанк Росії повідомив про різке падіння платежів через його платіжну систему. Так, у першому кварталі цього року вхідні платежі були в середньому на 5% менші, ніж у четвертому кварталі торік, причому падіння прискорювалося від місяця до місяця: у січні вони були на 2,4% менші, у лютому – на 4,5%, а в березні – на 8,1%.

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.