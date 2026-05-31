Четыре представителя популярной немецкой партии едут на форум Путина - один хочет передать послание от фон дер Ляйен
Четверо представителей немецкой партии "Альтернатива для Германии" отправятся на Петербургский международный экономический форум, который проходит под патронатом российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
Кто поедет в Россию
По данным издания, приглашение на форум политикам направил советник Путина Антон Кобяков.
Среди участников мероприятия от "Альтернативы для Германии" будут председатель партии в Саксонии Йорг Урбан, представитель фракции в Бундестаге по экономическим вопросам Штеффен Котре, внешнеполитический представитель Маркус Фромайер и депутат Европарламента Петр Бистрон.
Заявление о послании Путину
Петр Быстрон заявил, что намерен лично передать Путину послание от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости завершения войны.
Также политик высказался за возобновление экономических отношений с Россией.
"Я привержен скорейшему прекращению войны и нормализации экономических отношений. Как депутат Европарламента от Мюнхена, я хочу, чтобы Siemens и BMW снова могли полноценно работать в России", – заявил Бистрон.
Эксперты предупреждают о пропагандистском эффекте
Политолог и эксперт по России Нико Ланге считает, что такая поездка выгодна Кремлю.
По его словам, российские власти используют участие иностранных политиков в подобных мероприятиях для демонстрации того, что Россия якобы не находится в международной изоляции.
Напомним, согласно последним социологическим опросам, партию "Альтернатива для Германии" поддерживают около 29% граждан страны, что является самым высоким показателем среди политических сил.
