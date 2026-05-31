РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10438 посетителей онлайн
Новости Состояние российской экономики
1 674 13

Четыре представителя популярной немецкой партии едут на форум Путина - один хочет передать послание от фон дер Ляйен

На Петербургском форуме будут депутаты Бундестага и Европарламента от пророссийской партии

Четверо представителей немецкой партии "Альтернатива для Германии" отправятся на Петербургский международный экономический форум, который проходит под патронатом российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кто поедет в Россию

По данным издания, приглашение на форум политикам направил советник Путина Антон Кобяков.

Среди участников мероприятия от "Альтернативы для Германии" будут председатель партии в Саксонии Йорг Урбан, представитель фракции в Бундестаге по экономическим вопросам Штеффен Котре, внешнеполитический представитель Маркус Фромайер и депутат Европарламента Петр Бистрон.

Читайте также: Спасение бюджета: Россия продаст крупнейшие порты, обеспечивающие половину нефтяного экспорта

Заявление о послании Путину

Петр Быстрон заявил, что намерен лично передать Путину послание от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости завершения войны.

Также политик высказался за возобновление экономических отношений с Россией.

"Я привержен скорейшему прекращению войны и нормализации экономических отношений. Как депутат Европарламента от Мюнхена, я хочу, чтобы Siemens и BMW снова могли полноценно работать в России", – заявил Бистрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продаст четверть "Аэрофлота", чтобы наполнить бюджет

Эксперты предупреждают о пропагандистском эффекте

Политолог и эксперт по России Нико Ланге считает, что такая поездка выгодна Кремлю.

По его словам, российские власти используют участие иностранных политиков в подобных мероприятиях для демонстрации того, что Россия якобы не находится в международной изоляции.

Напомним, согласно последним социологическим опросам, партию "Альтернатива для Германии" поддерживают около 29% граждан страны, что является самым высоким показателем среди политических сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина проводит закрытые переговоры с представителями стран ЕС в Берлине, - Politico

Автор: 

Германия (7534) партия (559) путин владимир (32539) россия (97730)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
ультра-праві їдуть до дєдиваєватєля який тіпа борцун з фошистами ... світ реально геть поїхав кукухою. Вже мало хто скаже які ідеологічні засади були у фашистів, у націонал-соціалістів та у комуністів. Цього зараз навряд не скажуть ті, хто себе відносить до цих політичних таборів. Зовнішнє вже давно поглинуло світоглядне. Ця тупість, необізнаність, помножена на тотальний нігілізм пересічних по всій земній кулі реально вражає. Десятиліття без книги але з промивкою мізків різними шоу з фріками на чолі, вже вирастили по всьому світу мільйони і мільйони ідіотів, які реально нічорта не знають, не розуміють і для яких форма завжди цікавіше та прикольніша за зміст. Тому світом і множаться зеленські, тампи, болсонару та інша тупа примітивна погань, заважають жити розумним людям, яких нажаль меншість.
показать весь комментарий
31.05.2026 15:37 Ответить
+4
Ось і наслідки трухлявої політики! Не женуть кацапів та приймають арабів... З рашизмом боротьба відсутня!
показать весь комментарий
31.05.2026 15:36 Ответить
+2
Німці дограються, і Сіменс буде працювати в Мюнхенському федеральному окрузі.
показать весь комментарий
31.05.2026 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось і наслідки трухлявої політики! Не женуть кацапів та приймають арабів... З рашизмом боротьба відсутня!
показать весь комментарий
31.05.2026 15:36 Ответить
схоже, їдуть домовлятися, щоб наступного року парад у москві мабуть не вийде, запропонують натомість у себе в дойчланді.
показать весь комментарий
31.05.2026 16:02 Ответить
ультра-праві їдуть до дєдиваєватєля який тіпа борцун з фошистами ... світ реально геть поїхав кукухою. Вже мало хто скаже які ідеологічні засади були у фашистів, у націонал-соціалістів та у комуністів. Цього зараз навряд не скажуть ті, хто себе відносить до цих політичних таборів. Зовнішнє вже давно поглинуло світоглядне. Ця тупість, необізнаність, помножена на тотальний нігілізм пересічних по всій земній кулі реально вражає. Десятиліття без книги але з промивкою мізків різними шоу з фріками на чолі, вже вирастили по всьому світу мільйони і мільйони ідіотів, які реально нічорта не знають, не розуміють і для яких форма завжди цікавіше та прикольніша за зміст. Тому світом і множаться зеленські, тампи, болсонару та інша тупа примітивна погань, заважають жити розумним людям, яких нажаль меншість.
показать весь комментарий
31.05.2026 15:37 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
31.05.2026 15:42 Ответить
А світ ще буде більш примітизуватися. На диво фантаст у чомусь був пророком. Елої-Спосіб життя: Безтурботні вегетаріанці. Їхній день заповнений безцільними розвагами, іграми та збиранням фруктів. Вони не працюють і ні про що не турбуються. [https://fantlab.ru/blogarticle69341 1, https://www.reddit.com/r/betterCallSaul/comments/x1otpj/a_theory_on_hg_wellss_the_time_machine_and_the/?tl=ru 2, https://baike.baidu.com/ru/item/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/1010725 3]Інтелект: Через відсутність труднощів і боротьби за виживання розумові здібності елоїв деградували. Вони наївні, як діти, швидко втрачають увагу, не мають цікавості до знань і не здатні до організованого спротиву. [https://briefly.ru/uells/mashina_vremeni/ 1, https://baike.baidu.com/ru/item/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8/1010725 2, https://fantlab.ru/blogarticle69341 3]
показать весь комментарий
31.05.2026 16:37 Ответить
Таки вони хочуть щоб росі знов руйнувала Німеччину важким озброєнням.
показать весь комментарий
31.05.2026 15:37 Ответить
Німці дограються, і Сіменс буде працювати в Мюнхенському федеральному окрузі.
показать весь комментарий
31.05.2026 15:39 Ответить
напевно хочуть вияснити на цьому економічному зброді орків чому в умовах воєнної економіки на європейських дотаціях так вигідно регулярно і стабільно організовувати двушечку на москву.
показать весь комментарий
31.05.2026 15:46 Ответить
Курви англосакські!
Як тільки у них засмерділо смаженими сраками, відразу хвости піджали та бамагу про помилування в України за спиною пуйлу настрочили й дари потягли!
Не вийде! Він всіх їх помножить на "0"!
показать весь комментарий
31.05.2026 15:48 Ответить
то це Форум в дупі у путіна-х..йла.. Це на сьогодні одне й те саме...Послання фюреру
показать весь комментарий
31.05.2026 16:05 Ответить
Чотири прорашистські "лахудри" від німецької партії "Альтернатива для Німеччини" вирушать на Петербурзький міжнародний економічний форум, який проходить під патронатом російського сутинера і терориста .окупанта України і вбивці українського народу- володимира куйла
показать весь комментарий
31.05.2026 16:23 Ответить
альтфатернатива...
показать весь комментарий
31.05.2026 16:32 Ответить
Так делегація США теж їде, хто не в курсі.
показать весь комментарий
31.05.2026 16:42 Ответить
 
 