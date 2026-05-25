Порятунок бюджету: Росія продасть найбільші порти, що забезпечують половину нафтового експорту

Російська влада готує приватизацію державної частки в одного з найбільших у країні портових операторів, щоб знайти гроші для федерального бюджету, дефіцит якого за січень-квітень поточного року досяг майже 6 трлн руб.

Як пише The Moscow Times, слідом за державним пакетом російської авіакомпанії "Аерофлот", про продаж якого Росмайно оголосило 22 травня, до плану приватизації було включено 20% акцій Новоросійського морського торговельного порту (НМТП).

Що хочуть продати

На продаж у 2026-2028 роках буде виставлено весь держпакет російського холдингу, до якого входять два великі нафтові порти, які в сумі забезпечують майже половину нафтового експорту з РФ – "Новоросійськ" на Чорному морі (потужність близько 500 тис. барелів на добу) та "Приморськ" на Балтійському морі (близько 1 млн барелів).

Також до НМПТ входить порт "Балтійськ" у Калінінградській області.

Головним акціонером НМТП з часткою 60% є російська державна "Транснєфть", яка придбала акції в 2018 році. Близько 20% НМТП мають приватні інвестори, зокрема на біржі.

Через свою важливість для російської нафтової промисловості порт неодноразово ставав мішенню для українських атак. Атака безпілотника на початку квітня зупинила завантаження нафти в "Новоросійську" на кілька днів, однак 9 квітня порт "Новоросійськ" в Краснодарському краї РФ частково відновив відвантаження нафти та палива з термінала "Шесхаріс". Нафтовий термінал "Шесхаріс" потужністю близько 700 тис. барелів сирої нафти на добу призупинив відвантаження в понеділок, 6 квітня, після того, як атака українських безпілотників спричинила пожежі на паливному терміналі та деяких причалах. 17 квітня "Новоросійськ" відновив завантаження сирої нафти з ключового причалу.

Очікувані кошти

Від продажу держпакету НМТП Росія може отримати близько 33 млрд руб. – це трохи менше, ніж коштує запланована до приватизації частка "Аерофлоту" – 45 млрд руб.

Дефіцит бюджету

Гроші від приватизації надійдуть до федерального бюджету, який цього року зведено з дефіцитом 3,8 трлн руб. При цьому на кінець квітня фактична "дірка" в скарбниці вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 раза.

Найближчими місяцями російський бюджет отримуватиме підвищені доходи від цін на нафту, що злетіли, – до 1 трлн руб. на місяць, проте проблемою для нього стають податки з несировинних галузей економіки, що падає вперше з 2023 року.

У травні уряд РФ утричі знизив прогноз зростання ВВП на поточний рік – до 0,4%, а це означає відповідне скорочення бази оподаткування й недобір нафтогазових доходів на 300-700 млрд руб. за рік.

Як повідомлялося, влада Росії вперше за довгий час планує продати великий пакет акцій державної компанії "Аерофлот", щоб наповнити федеральний бюджет, який отримав 5,8 трлн руб. дефіциту за перші чотири місяці поточного року.

Економіка Росії

У квітні цього року міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що підприємствам не слід розраховувати на збільшення допомоги з боку держави, незважаючи на гальмування економіки та спад у багатьох галузях, оскільки державі самій не вистачає грошей.

Раніше повідомлялося, що Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук зафіксував скорочення економіки Росії в першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі – це є найгіршим показником із часів масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку.

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.