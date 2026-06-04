ЕС готовит санкции против китайских компаний, помогающих армии РФ
Европейский Союз планирует ввести ограничения в отношении компаний из Китая, а также ОАЭ и Турции, поставляющих в Россию компоненты для дронов и химикаты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетPolitico.
В санкционный список, по предложению Службы внешних действий ЕС, вероятно, будут внесены четыре китайские компании, которые:
- обслуживают российский "теневой флот";
- поставляют химикаты для российской армии;
- доставляют компоненты для производства ударных дронов
Кроме них, под санкции могут попасть пять компаний из ОАЭ, три - из Турции и одна - из Азербайджана.
Все они, согласно данным документа, способствуют российскому судоходству и продаже энергоносителей. В список также могут войти дочерние структуры "Лукойла" и десятки физических и юридических лиц.
Когда и как будут принимать решение
Решение о новом пакете санкций ЕС планируют рассмотреть 15 июня на встрече министров иностранных дел в Люксембурге. Ожидается, что часть ограничений примут в формате так называемого "мини-пакета". Параллельно продолжается подготовка более масштабного 21-го пакета санкций, который должен быть представлен летом и охватить более широкие секторальные ограничения.
Среди ключевых инициатив - фиксация или замораживание ценового потолка на российскую нефть, чтобы избежать его автоматического повышения в июле. Также обсуждаются дополнительные санкции против крупных российских энергетических компаний, в частности "Лукойла", "Газпрома", "Новатека" и "Роснефти".
Дополнительные ограничения и позиция стран
Отдельно страны Севера и Балтии настаивают на расширении санкций против российской атомной отрасли и прекращении всех контрактов с соответствующим сектором. В то же время все санкционные решения ЕС требуют единодушной поддержки 27 государств-членов, что может затруднить их окончательное принятие.
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