ЕС готовит санкции против китайских компаний, помогающих армии РФ

Европейский Союз планирует ввести ограничения в отношении компаний из Китая, а также ОАЭ и Турции, поставляющих в Россию компоненты для дронов и химикаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетPolitico.

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В санкционный список, по предложению Службы внешних действий ЕС, вероятно, будут внесены четыре китайские компании, которые:

обслуживают российский "теневой флот";

поставляют химикаты для российской армии;

доставляют компоненты для производства ударных дронов

Кроме них, под санкции могут попасть пять компаний из ОАЭ, три - из Турции и одна - из Азербайджана.

Все они, согласно данным документа, способствуют российскому судоходству и продаже энергоносителей. В список также могут войти дочерние структуры "Лукойла" и десятки физических и юридических лиц.

Когда и как будут принимать решение

Решение о новом пакете санкций ЕС планируют рассмотреть 15 июня на встрече министров иностранных дел в Люксембурге. Ожидается, что часть ограничений примут в формате так называемого "мини-пакета". Параллельно продолжается подготовка более масштабного 21-го пакета санкций, который должен быть представлен летом и охватить более широкие секторальные ограничения.

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Среди ключевых инициатив - фиксация или замораживание ценового потолка на российскую нефть, чтобы избежать его автоматического повышения в июле. Также обсуждаются дополнительные санкции против крупных российских энергетических компаний, в частности "Лукойла", "Газпрома", "Новатека" и "Роснефти".

Дополнительные ограничения и позиция стран

Отдельно страны Севера и Балтии настаивают на расширении санкций против российской атомной отрасли и прекращении всех контрактов с соответствующим сектором. В то же время все санкционные решения ЕС требуют единодушной поддержки 27 государств-членов, что может затруднить их окончательное принятие.

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