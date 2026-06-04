ЄС готує санкції проти китайських компаній, що допомагають армії РФ

Європейський Союз планує запровадити обмеження проти компаній із Китаю, а також ОАЕ та Туреччини, які постачають Росії компоненти для дронів і хімікати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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До санкційного списку, за пропозицією Служби зовнішніх дій ЄС, імовірно будуть внесені чотири китайські компанії, які:

обслуговують російський "тіньовий флот";

постачають хімікати для російської армії;

доставляють компоненти для виробництва ударних дронів

Крім них, під санкції можуть попасти п'ять компаній із ОАЕ, три - із Туреччини та одна - з Азербайджану.

Всі вони, за даними документа, сприяють російському судноплавству та продажу енергоносіїв. До списку також можуть увійти дочірні структури "Лукойлу" та десятки фізичних і юридичних осіб.

Коли і як ухвалюватимуть рішення

Рішення щодо нового пакета санкцій ЄС планують розглянути 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі. Очікується, що частину обмежень ухвалять у форматі так званого "міні-пакету". Паралельно триває підготовка більш масштабного 21-го пакета санкцій, який має бути представлений влітку та охопити ширші секторальні обмеження.

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Серед ключових ініціатив — фіксація або заморожування цінової стелі на російську нафту, щоб уникнути її автоматичного підвищення в липні. Також обговорюються додаткові санкції проти великих російських енергетичних компаній, зокрема "Лукойлу", "Газпрому", "Новатеку" та "Роснефті".

Додаткові обмеження та позиція країн

Окремо країни Півночі та Балтії наполягають на розширенні санкцій проти російської ядерної галузі та припиненні всіх контрактів із відповідним сектором. Водночас усі санкційні рішення ЄС потребують одностайної підтримки 27 держав-членів, що може ускладнити їх остаточне ухвалення.

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