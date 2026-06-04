Часть регионов Украины обесточена из-за обстрелов объектов энергетики, ранен энергетик в Сумской области, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Враг атакует энергетиков и объекты инфраструктуры

В Сумской области утром вражеский беспилотник атаковал служебный автомобиль АО "Сумыоблэнерго". В результате удара ранения получил работник предприятия, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Восстановительные работы продолжаются, ограничений не прогнозируется

Энергетики продолжают восстановительные работы в круглосуточном режиме, стараясь как можно быстрее восстановить электроснабжение всем потребителям.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", - отметили в Минэнерго.

В то же время введение плановых ограничений пока не прогнозируется. Украинцев призывают рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки с 18:00 до 22:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Черниговскую область дронами и авиабомбами: уничтожены склады и техника. ФОТОрепортаж