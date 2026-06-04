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Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Частина регіонів України знеструмлена через обстріли енергетики, поранено енергетика на Сумщині, - Міненерго

Оперативна ситуація в енергосистемі України: є знеструмлення у кількох областях

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго України.

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Ворог атакує енергетиків та об’єкти інфраструктури

На Сумщині вранці ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль АТ "Сумиобленерго". Унаслідок удару поранення дістав працівник підприємства, його госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Відновлення триває та обмежень не прогнозують

Енергетики продовжують відновлювальні роботи в цілодобовому режимі, намагаючись якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначили у Міненерго.

Водночас застосування планових обмежень наразі не прогнозується. Українців закликають раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження з 18:00 до 22:00.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) енергетика (3832)
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Мівіна на вуха...Кондиціонери наше фсьо.
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04.06.2026 10:08 Відповісти
О, на зміну БФД (Бойових Форумних Дідів) прийшли місцеві "енергетики". Звісно щоденні ракетно-дронові обстріли зміцнюють енергосистему, а кондиціонери масово вмикають тоді, коли настає зниження температури і починаються дощі. Л - Логіка
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04.06.2026 10:44 Відповісти
Саме зараз цим (вирішенням енергетичних проблем) на своєму підприємстві і займаюсь. Якщо Ви не енергетик, мені нічого зауважити, бо то надовго, а проводити лікбези не маю часу. Якщо енергетик, то будь-ласка - в чому я не прав?
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04.06.2026 12:57 Відповісти
 
 