Частина регіонів України знеструмлена через обстріли енергетики, поранено енергетика на Сумщині, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго України.

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Ворог атакує енергетиків та об’єкти інфраструктури

На Сумщині вранці ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль АТ "Сумиобленерго". Унаслідок удару поранення дістав працівник підприємства, його госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Відновлення триває та обмежень не прогнозують

Енергетики продовжують відновлювальні роботи в цілодобовому режимі, намагаючись якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначили у Міненерго.

Водночас застосування планових обмежень наразі не прогнозується. Українців закликають раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження з 18:00 до 22:00.

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