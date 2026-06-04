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Банковский коллапс в Крыму: жители оккупированного полуострова жалуются на сбои с оплатой

Банковский коллапс в Крыму: оккупационная система начинает давать сбои

На временно оккупированном Крымском полуострове всё чаще фиксируются перебои в работе банковских сервисов и платежной инфраструктуры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ. По информации ЦНС, жители оккупированного Крыма жалуются на невозможность расплачиваться банковскими картами в общественном транспорте и на других объектах, где ранее такие платежи работали без перебоев.

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Проблемы становятся системными

В Центре национального сопротивления отмечают, что подобные случаи уже не являются единичными и могут свидетельствовать о системных проблемах в функционировании финансовой инфраструктуры на полуострове.

При этом оккупационные власти не дают публичных объяснений относительно причин сбоев, оставляя жителей без информации о сроках устранения проблем.

Наиболее остро ситуация проявляется в общественном транспорте, где пассажиры не могут оплатить проезд банковскими картами.

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Карты работают не везде

В то же время сами банковские карты продолжают функционировать в отдельных магазинах и заведениях.

Это может свидетельствовать о локальных отключениях или неисправности отдельных платежных сетей, терминалов и систем обслуживания платежей.

В ЦНС отмечают, что перебои возникают на фоне общего ухудшения логистической и экономической ситуации на оккупированном полуострове.

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Последствия оккупации становятся все более заметными

Дефицит ресурсов, проблемы с обеспечением и перегрузка оккупационной инфраструктуры все чаще влияют на повседневную жизнь населения.

В Центре национального сопротивления обращают внимание, что российская пропаганда годами заявляла о якобы стабильном развитии оккупированного Крыма, однако на практике жители регулярно сталкиваются со сбоями в работе критически важных сервисов.

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Автор: 

Крым (25907) оккупация (10247) платежные системы (45)
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04.06.2026 10:18 Ответить
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04.06.2026 10:15 Ответить
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Україна скоро прийде порядок наведе ...
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04.06.2026 10:11 Ответить
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Україна скоро прийде порядок наведе ...
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04.06.2026 10:11 Ответить
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04.06.2026 10:15 Ответить
Давно цьго дохлого уІб@н@ не виставляли.... Аж скучнувато було без нього !!!!!
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04.06.2026 11:20 Ответить
Так збережіть собі на ПК чи телефон і періодично дивіться
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04.06.2026 11:28 Ответить
крисчани, пісдуйте на форум у підері, таліби чекають, розрахуєтеся

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04.06.2026 10:14 Ответить
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04.06.2026 10:18 Ответить
А в нас, все нормально в банківській системі? Збоїв немає і шахраї не крадуть гроші з карток клієнтів?
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04.06.2026 10:15 Ответить
Не треба бути лохом, щоб не крали.
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04.06.2026 10:19 Ответить
Чітко сказано. Скажіть це пенсіонерам, які звикли довіряти телевізору і пресі. Можливо краще контролювати, щоб оточення влади не створювало шахрайські колцентри і не обдирали громадян?
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04.06.2026 11:07 Ответить
Ну я пенсіонер. Мені 68 років, скоро буде 69. Ні разу ніхто не розводив. Періодично купую в інтернеті якісь речі. Дуже зручно, щоб не мотатись десь по місту в пошуках, знайшов в інтернеті, замовив. Передплату роблю тільки до 500 грн, все інше післяплата як товар отримав та оглянув. Прекрасно розумію, що банки ніяких процедур по телефону не проводять, якщо ти сам не зайдеш в додаток та шось не наклЯцаєш. А родичам треба наглядати за літніми людьми, якщо допомогли встановити їм додатки на смартфот то вже ж налаштуйте їм і захист від шахраїв, виставте ліміти та т.і. А тим хто вже вижив з розуму треба унеможливити проводити якісь операції онлайн, виставити транзакції тільки по терміналу магазинів. Та і взагалі тим хто вижив з розуму доступ до банківських даних не потрібно знати.
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04.06.2026 11:26 Ответить
Оплата? Придётся за всё платить кровью...
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04.06.2026 10:27 Ответить
Охрана, отмена!! Камені з неба!!!
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04.06.2026 10:40 Ответить
камінцями, ракушками можна пробувать розраховуватися..здачу давать смоктульками..
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04.06.2026 10:55 Ответить
 
 