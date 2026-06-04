Банковский коллапс в Крыму: жители оккупированного полуострова жалуются на сбои с оплатой

На временно оккупированном Крымском полуострове всё чаще фиксируются перебои в работе банковских сервисов и платежной инфраструктуры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ. По информации ЦНС, жители оккупированного Крыма жалуются на невозможность расплачиваться банковскими картами в общественном транспорте и на других объектах, где ранее такие платежи работали без перебоев.

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Проблемы становятся системными

В Центре национального сопротивления отмечают, что подобные случаи уже не являются единичными и могут свидетельствовать о системных проблемах в функционировании финансовой инфраструктуры на полуострове.

При этом оккупационные власти не дают публичных объяснений относительно причин сбоев, оставляя жителей без информации о сроках устранения проблем.

Наиболее остро ситуация проявляется в общественном транспорте, где пассажиры не могут оплатить проезд банковскими картами.

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Карты работают не везде

В то же время сами банковские карты продолжают функционировать в отдельных магазинах и заведениях.

Это может свидетельствовать о локальных отключениях или неисправности отдельных платежных сетей, терминалов и систем обслуживания платежей.

В ЦНС отмечают, что перебои возникают на фоне общего ухудшения логистической и экономической ситуации на оккупированном полуострове.

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Последствия оккупации становятся все более заметными

Дефицит ресурсов, проблемы с обеспечением и перегрузка оккупационной инфраструктуры все чаще влияют на повседневную жизнь населения.

В Центре национального сопротивления обращают внимание, что российская пропаганда годами заявляла о якобы стабильном развитии оккупированного Крыма, однако на практике жители регулярно сталкиваются со сбоями в работе критически важных сервисов.

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