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Новини Технічний збій платіжних систем
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Банківський колапс у Криму: мешканці окупованого півострова скаржаться на збої з оплатою

Банківський колапс у Криму: окупаційна система починає давати збої

На тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксують перебої в роботі банківських сервісів та платіжної інфраструктури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ. За інформацією ЦНС, мешканці окупованого Криму скаржаться на неможливість розрахуватися банківськими картками в громадському транспорті та на інших об’єктах, де раніше такі платежі працювали без перебоїв.

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Проблеми стають системними

У Центрі національного спротиву зазначають, що подібні випадки вже не є поодинокими та можуть свідчити про системні проблеми у функціонуванні фінансової інфраструктури на півострові.

При цьому окупаційна влада не надає публічних пояснень щодо причин збоїв, залишаючи жителів без інформації про терміни усунення проблем.

Найгостріше ситуація проявляється у громадському транспорті, де пасажири не можуть оплатити проїзд банківськими картками.

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Картки працюють не всюди

Водночас самі банківські картки продовжують функціонувати в окремих магазинах та закладах.

Це може свідчити про локальні відключення або несправність окремих платіжних мереж, терміналів та систем обслуговування платежів.

У ЦНС наголошують, що перебої виникають на тлі загального погіршення логістичної та економічної ситуації на окупованому півострові.

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Наслідки окупації стають дедалі помітнішими

Дефіцит ресурсів, проблеми із забезпеченням та перевантаження окупаційної інфраструктури дедалі частіше впливають на повсякденне життя населення.

У Центрі національного спротиву звертають увагу, що російська пропаганда роками заявляла про нібито стабільний розвиток окупованого Криму, однак на практиці жителі регулярно стикаються зі збоями в роботі критично важливих сервісів.

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Крим (14092) окупація (6919) платіжні системи (408)
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Топ коментарі
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04.06.2026 10:18 Відповісти
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04.06.2026 10:15 Відповісти
+8
Україна скоро прийде порядок наведе ...
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04.06.2026 10:11 Відповісти
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Україна скоро прийде порядок наведе ...
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04.06.2026 10:11 Відповісти
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04.06.2026 10:15 Відповісти
Давно цьго дохлого уІб@н@ не виставляли.... Аж скучнувато було без нього !!!!!
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04.06.2026 11:20 Відповісти
Так збережіть собі на ПК чи телефон і періодично дивіться
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04.06.2026 11:28 Відповісти
крисчани, пісдуйте на форум у підері, таліби чекають, розрахуєтеся

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04.06.2026 10:14 Відповісти
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04.06.2026 10:18 Відповісти
А в нас, все нормально в банківській системі? Збоїв немає і шахраї не крадуть гроші з карток клієнтів?
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04.06.2026 10:15 Відповісти
Не треба бути лохом, щоб не крали.
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04.06.2026 10:19 Відповісти
Чітко сказано. Скажіть це пенсіонерам, які звикли довіряти телевізору і пресі. Можливо краще контролювати, щоб оточення влади не створювало шахрайські колцентри і не обдирали громадян?
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04.06.2026 11:07 Відповісти
Ну я пенсіонер. Мені 68 років, скоро буде 69. Ні разу ніхто не розводив. Періодично купую в інтернеті якісь речі. Дуже зручно, щоб не мотатись десь по місту в пошуках, знайшов в інтернеті, замовив. Передплату роблю тільки до 500 грн, все інше післяплата як товар отримав та оглянув. Прекрасно розумію, що банки ніяких процедур по телефону не проводять, якщо ти сам не зайдеш в додаток та шось не наклЯцаєш. А родичам треба наглядати за літніми людьми, якщо допомогли встановити їм додатки на смартфот то вже ж налаштуйте їм і захист від шахраїв, виставте ліміти та т.і. А тим хто вже вижив з розуму треба унеможливити проводити якісь операції онлайн, виставити транзакції тільки по терміналу магазинів. Та і взагалі тим хто вижив з розуму доступ до банківських даних не потрібно знати.
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04.06.2026 11:26 Відповісти
Вам просто пощастило. А кого Ви мали на увазі "тих, хто вижив з розуму"? Це ж люди похилого віку і їм потрібно не забороняти робити транзакції, а захистити від шахраїв, які діють під дахом влади.
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04.06.2026 12:16 Відповісти
Оплата? Придётся за всё платить кровью...
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04.06.2026 10:27 Відповісти
Охрана, отмена!! Камені з неба!!!
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04.06.2026 10:40 Відповісти
камінцями, ракушками можна пробувать розраховуватися..здачу давать смоктульками..
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04.06.2026 10:55 Відповісти
 
 