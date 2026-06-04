Банківський колапс у Криму: мешканці окупованого півострова скаржаться на збої з оплатою

На тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксують перебої в роботі банківських сервісів та платіжної інфраструктури.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ. За інформацією ЦНС, мешканці окупованого Криму скаржаться на неможливість розрахуватися банківськими картками в громадському транспорті та на інших об’єктах, де раніше такі платежі працювали без перебоїв.

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Проблеми стають системними

У Центрі національного спротиву зазначають, що подібні випадки вже не є поодинокими та можуть свідчити про системні проблеми у функціонуванні фінансової інфраструктури на півострові.

При цьому окупаційна влада не надає публічних пояснень щодо причин збоїв, залишаючи жителів без інформації про терміни усунення проблем.

Найгостріше ситуація проявляється у громадському транспорті, де пасажири не можуть оплатити проїзд банківськими картками.

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Картки працюють не всюди

Водночас самі банківські картки продовжують функціонувати в окремих магазинах та закладах.

Це може свідчити про локальні відключення або несправність окремих платіжних мереж, терміналів та систем обслуговування платежів.

У ЦНС наголошують, що перебої виникають на тлі загального погіршення логістичної та економічної ситуації на окупованому півострові.

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Наслідки окупації стають дедалі помітнішими

Дефіцит ресурсів, проблеми із забезпеченням та перевантаження окупаційної інфраструктури дедалі частіше впливають на повсякденне життя населення.

У Центрі національного спротиву звертають увагу, що російська пропаганда роками заявляла про нібито стабільний розвиток окупованого Криму, однак на практиці жителі регулярно стикаються зі збоями в роботі критично важливих сервісів.

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