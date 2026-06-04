Банківський колапс у Криму: мешканці окупованого півострова скаржаться на збої з оплатою
На тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксують перебої в роботі банківських сервісів та платіжної інфраструктури.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ. За інформацією ЦНС, мешканці окупованого Криму скаржаться на неможливість розрахуватися банківськими картками в громадському транспорті та на інших об’єктах, де раніше такі платежі працювали без перебоїв.
Проблеми стають системними
У Центрі національного спротиву зазначають, що подібні випадки вже не є поодинокими та можуть свідчити про системні проблеми у функціонуванні фінансової інфраструктури на півострові.
При цьому окупаційна влада не надає публічних пояснень щодо причин збоїв, залишаючи жителів без інформації про терміни усунення проблем.
Найгостріше ситуація проявляється у громадському транспорті, де пасажири не можуть оплатити проїзд банківськими картками.
Картки працюють не всюди
Водночас самі банківські картки продовжують функціонувати в окремих магазинах та закладах.
Це може свідчити про локальні відключення або несправність окремих платіжних мереж, терміналів та систем обслуговування платежів.
У ЦНС наголошують, що перебої виникають на тлі загального погіршення логістичної та економічної ситуації на окупованому півострові.
Наслідки окупації стають дедалі помітнішими
Дефіцит ресурсів, проблеми із забезпеченням та перевантаження окупаційної інфраструктури дедалі частіше впливають на повсякденне життя населення.
У Центрі національного спротиву звертають увагу, що російська пропаганда роками заявляла про нібито стабільний розвиток окупованого Криму, однак на практиці жителі регулярно стикаються зі збоями в роботі критично важливих сервісів.
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