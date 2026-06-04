Удары по Херсонской области: 9 человек погибли, еще 26 получили ранения, из них - 1 ребенок

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За последние сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Надднепрянское, Садовое, Приозерное, Молодежное, Приднепровское, Комишаны, Зимовник, Посад - Покровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Александровка, Ромашково, Кизомыс, Разлив, Зоровка, Новодмитровка, Надиевка, Томина Балка, Днепровское, Миролюбовка, Никольское, Понятовка, Дарьевка, Ивановка, Токаревка, Берислав, Чаривное, Червоный Яр, Новорайск, Новокаиры, Таврическое, Тараса Шевченко, Тягинка, Раковка, Заможное, Великая Александровка, Стойкое, Урожайное, Львовские Отруби, Высокое, Трифоновка, Бургунка, Миловое, Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Саблуковка, Казацкое и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, сотовую вышку и частные автомобили.

В результате российской агрессии 6 человек погибли, еще 26 получили ранения, из них - 1 ребенок.

Позже стало известно о гибели жительницы Приозерного в результате вчерашнего российского обстрела. Под завалами одного из домов обнаружили тело 51-летней женщины.

Также вчера в результате российского обстрела Белозерки травмы, несовместимые с жизнью, получил 63-летний мужчина.

Вчера российские террористы оборвали жизнь еще одной жительницы Комишан. В результате вражеского обстрела смертельные ранения получила 73-летняя женщина.

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