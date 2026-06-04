Удари по Херсонщині: 9 людей загинули, ще 26 - дістали поранення, з них - 1 дитина

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Наддніпрянське, Садове, Приозерне, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Посад - Покровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Ромашкове, Кізомис, Розлив, Зорівка, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Дніпровське, Миролюбівка, Микільське, Понятівка, Дар'ївка, Іванівка, Токарівка, Берислав, Чарівне, Червоний Яр, Новорайськ, Новокаїри, Таврійське, Тараса Шевченка, Тягинка, Раківка, Заможне, Велика Олександрівка, Стійке, Урожайне, Львівські Отруби, Високе, Трифонівка, Бургунка, Милове, Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Козацьке та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей загинули, ще 26 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Пізніше стало відомо про загибель жительки Приозерного через вчорашній російський обстріл. Під завалами одного з будинків виявили тіло 51-річної жінки.

Також вчора через російський обстріл Білозерки травми, несумісні з життям, отримав 63-річний чоловік.

Учора російські терористи обірвали життя ще однієї жительки Комишан.Внаслідок ворожого обстрілу смертельні поранення отримала 73-річна жінка.

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