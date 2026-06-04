Зеленский отметил более 1300 защитников: половину наград присвоили посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 1335 защитников Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №478/2026 и №479/2026 опубликованы на официальном сайте главы государства. Согласно документам, государственные награды присвоены за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

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Более 660 наград присвоено посмертно

Из 1335 отмеченных военнослужащих 665 получили государственные награды посмертно.

Таким образом, почти половина награжденных защитников отмечены за подвиги, которые стоили им жизни во время обороны Украины от российской агрессии.

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Какие награды получили военные

Среди наград, которыми награждены украинские защитники, – награда Президента Украины "Хрест бойових заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужність".

Также военнослужащих наградили медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".

В документах указано, что все награды присвоены за проявленное мужество, героизм и преданность при выполнении боевых задач по защите Украины.

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