Зеленський відзначив понад 1300 захисників: половину нагород присвоїли посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1335 захисників України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні укази №478/2026 та №479/2026 оприлюднені на офіційному сайті глави держави. Згідно з документами, державні нагороди присвоєно за особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Понад 660 нагород присвоєно посмертно
Із 1335 відзначених військовослужбовців 665 отримали державні нагороди посмертно.
Таким чином майже половина нагороджених захисників відзначені за подвиги, які коштували їм життя під час оборони України від російської агресії.
Які нагороди отримали військові
Серед відзнак, якими нагороджено українських оборонців, – відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність".
Також військовослужбовців відзначили медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
У документах зазначено, що всі нагороди присвоєно за проявлену мужність, героїзм та відданість під час виконання бойових завдань із захисту України.
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