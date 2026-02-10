Зеленський нагородив ще 626 захисників України, 293 з них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 626 українських оборонців, з яких 293 – посмертно.

Відповідні укази глави держави №106/2026 і №107/2026 від 10 лютого 2026 року оприлюднені на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагородження воїнів

У документах вказано, що нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку".

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність" та медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Федоров нагородили дронарів 63 ОМБр Третього армійського корпусу. ФОТОрепортаж

Інші відзнаки

Нагадаємо, раніше Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 456 бригаду транспортної авіації імені Дмитра Майбороди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятували людей після обстрілів: Зеленський нагородив орденами воїна Рожковського та воєнкора Кушніра