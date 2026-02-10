Зеленський нагородив ще 626 захисників України, 293 з них – посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 626 українських оборонців, з яких 293 – посмертно.
Відповідні укази глави держави №106/2026 і №107/2026 від 10 лютого 2026 року оприлюднені на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Нагородження воїнів
У документах вказано, що нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку".
Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність" та медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
Інші відзнаки
- Нагадаємо, раніше Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 456 бригаду транспортної авіації імені Дмитра Майбороди.
А тепер подивися мою, клоуне. 😁
Типове брехло запарєбрікавай …
Зеленський і ******, мають знати, що КРОВ УКРАЇНЦІВ, не водиця, за неї їм відповідати годиться своїм життям!!
Ухилянт-рецедивіст, в чергове обляпався лайном!!
А лийтинантам баканову і єрмаку з приблудами95, та цілій шоблі з урядів гончарука, шмигаля, свириденко, данилова, суддівським портнова, зеленський дозволив ХОВАТИСЯ, з 2019 року, за подолами жінок і спинами дітей в Україні??!!