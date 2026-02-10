Зеленський нагородив ще 626 захисників України, 293 з них – посмертно

Орден Богдана Хмельницького

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 626 українських оборонців, з яких 293 – посмертно.

Відповідні укази глави держави №106/2026 і №107/2026 від 10 лютого 2026 року оприлюднені на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Нагородження воїнів

У документах вказано, що нагороди призначені "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку".

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність" та медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Інші відзнаки

  • Нагадаємо, раніше Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 456 бригаду транспортної авіації імені Дмитра Майбороди.

