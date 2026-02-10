Зеленский наградил еще 626 защитников Украины, 293 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 626 украинских защитников, из которых 293 – посмертно.
Соответствующие указы главы государства №106/2026 и №107/2026 от 10 февраля 2026 года обнародованы на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
Награждение воинов
В документах указано, что награды присуждены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и за самоотверженное выполнение воинского долга".
Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество" и медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Другие награды
- Напомним, ранее Зеленский наградил почетной наградой "За мужество и отвагу" 456-ю бригаду транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды.
Реєстрація: 04 лютого 2025
А тепер подивися мою, клоуне. 😁
Типове брехло запарєбрікавай …
Зеленський і ******, мають знати, що КРОВ УКРАЇНЦІВ, не водиця, за неї їм відповідати годиться своїм життям!!
Ухилянт-рецедивіст, в чергове обляпався лайном!!
А лийтинантам баканову і єрмаку з приблудами95, та цілій шоблі з урядів гончарука, шмигаля, свириденко, данилова, суддівським портнова, зеленський дозволив ХОВАТИСЯ, з 2019 року, за подолами жінок і спинами дітей в Україні??!!