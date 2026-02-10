Зеленский наградил еще 626 защитников Украины, 293 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 626 украинских защитников, из которых 293 – посмертно.

Соответствующие указы главы государства №106/2026 и №107/2026 от 10 февраля 2026 года обнародованы на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Награждение воинов

В документах указано, что награды присуждены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и за самоотверженное выполнение воинского долга".

Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, "За мужество" и медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Федоров наградили дронаров 63 ОМБр Третьего армейского корпуса. ФОТОрепортаж

Другие награды

Напомним, ранее Зеленский наградил почетной наградой "За мужество и отвагу" 456-ю бригаду транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасали людей после обстрелов: Зеленский наградил орденами воина Рожковского и военкора Кушнира