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Новости Санкции против России
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"Старого мира уже не существует": в РФ признали, что санкции бессрочны, а довоенной жизни не будет

В Кремле призвали россиян не ждать отмены санкций

Жителям России не стоит рассчитывать на отмену западных экономических санкций и возвращение к прежнему, довоенному уровню жизни.

С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин во время Петербургского международного экономического форума, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

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Он прямо призвал внутренний бизнес и экономику адаптироваться к длительному режиму жестких международных ограничений.

Орешкин констатировал, что санкционное давление на Россию носит фундаментальный характер и глобально переформатировало правила игры, поэтому прежние экономические связи утрачены навсегда.

"Не нужно ждать, что что-то вернется к прежнему, что отменятся санкции западных стран или что-то в этом роде. Те изменения, которые происходят, носят фундаментальный глобальный характер. Мира, каким он был 20 лет назад, уже не существует и никогда не будет", - цитирует представителя Кремля издание The Moscow Times.

Чиновник также добавил, что введенные санкции не являются краткосрочной реакцией Запада на "конкретные события". В связи с этим российским компаниям посоветовали прекратить занимать сугубо оборонительную позицию, активнее осваивать внутренний рынок страны и пытаться расширять присутствие в лояльных к Москве регионах мира.

ЕС готовит 21-й пакет санкций против России

Тем временем Евросоюз планирует новый пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для нефтяных доходов Кремля и судов "теневого флота". Ключевое предложение касается утверждения ценового лимита на российскую нефть. Текущее ограничение должно истечь этим летом и, если не будут приняты никакие меры, повысится автоматически.

Отмечается, что новый пакет санкций хотят согласовать до конца следующей недели на фоне усиления российских угроз в адрес европейских стран.

Читайте: ЕС готовит санкции против китайских компаний, помогающих армии РФ

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россия (97789) санкции (12052) война в Украине (8401)
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Топ комментарии
+8
значить буде довоєнне життя , але після зникнення московії
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04.06.2026 15:39 Ответить
+5
гуттерешу дуже подобається старий світоустрій!
він там досі живе і не збирається його кидати.

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії

от що править світом сьогодні!
шоу, поржать по приколу!

21, ****, 21 пакет санкцій, а кацапія досі вбиває українців і не збирається відступати!
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04.06.2026 15:43 Ответить
+5
Зате маєте купу радості і щастя від терору України! Це ж вона вам жити спокійно не давала. Так що жеріть не обляпайтесь, цього ж хотіли, цього самі і досягли. Виродки фашистські.
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04.06.2026 15:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
значить буде довоєнне життя , але після зникнення московії
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04.06.2026 15:39 Ответить
гуттерешу дуже подобається старий світоустрій!
він там досі живе і не збирається його кидати.

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії

от що править світом сьогодні!
шоу, поржать по приколу!

21, ****, 21 пакет санкцій, а кацапія досі вбиває українців і не збирається відступати!
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04.06.2026 15:43 Ответить
Навіть не знаю чи існує ще Європа. Подекуди уже залишки цивілізації.
Через дурість.
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04.06.2026 15:47 Ответить
На московії теж колись була розвинена цивілізація,хоч і окрема.
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04.06.2026 15:50 Ответить
В Європи проблема це отруєння достатком.Але трохи вже витверезились,почали озброюватись,почали готуватись до війни.А кацапи хай скавчать як шакали,вони ж самі цього хотіли!Зруйнували світовий порядок,і отримали по щах,хай не верещать тепер.Це тільки початок,далі буде гірше.
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04.06.2026 15:55 Ответить
«Старий світ» у цьому контексті - це не Європа, а минуле життя. Тобто: старого миру не буде, буде вічна війна.
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04.06.2026 16:12 Ответить
Нажаль не сказав про нагальну потребу на расєє!
Про потребу расєянам вчити китайський,для якого їх щелепи пристосовані,як і до расйського ізика.
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04.06.2026 15:48 Ответить
Ти спізнився... В Новосибірську, та інших містах Сибіру, вже давно іде не тільки пряма пропаганда, але й ЗАОХОЧЕННЯ, до вивчення китайської мови. І пояснюється, ДЛЯ ЧОГО вона потрібна...
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04.06.2026 15:53 Ответить
Зате маєте купу радості і щастя від терору України! Це ж вона вам жити спокійно не давала. Так що жеріть не обляпайтесь, цього ж хотіли, цього самі і досягли. Виродки фашистські.
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04.06.2026 15:49 Ответить
Який той "Максим Орєшкін" точний, прям як їх Какашнік. Від себе добавлю, що в них зараз 90-ті, далі будуть 80-ті, потім 30-ті, потім 1917, а потім може і до кріпатства дійдуть, то вже ХЗ, від тих ****** і таке можна очікувати. І це дуже швидко буде . Фізики доказали, що повернутись в минуле не можливо, але де кацапи і де фізика.
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04.06.2026 15:58 Ответить
це ж було вже - https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0 суровые годы уходят...
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04.06.2026 16:03 Ответить
Ну як було. Швондєри та Шарікови нікуди не зникли
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04.06.2026 16:11 Ответить
Питання: КИМ, ЧИМ, і ЯК, вони той внутрішній ринок", освоювать будуть?... Людей - НЕМА... Грошей - НЕМА... Частина виробництв ліквідована - бо вигідніше було продать нафту, і купить потрібний товар, у китайців...
Чим його "освоювать"?
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04.06.2026 16:08 Ответить
 
 