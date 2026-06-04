"Старого мира уже не существует": в РФ признали, что санкции бессрочны, а довоенной жизни не будет

Жителям России не стоит рассчитывать на отмену западных экономических санкций и возвращение к прежнему, довоенному уровню жизни.

С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин во время Петербургского международного экономического форума, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

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Он прямо призвал внутренний бизнес и экономику адаптироваться к длительному режиму жестких международных ограничений.

Орешкин констатировал, что санкционное давление на Россию носит фундаментальный характер и глобально переформатировало правила игры, поэтому прежние экономические связи утрачены навсегда.

"Не нужно ждать, что что-то вернется к прежнему, что отменятся санкции западных стран или что-то в этом роде. Те изменения, которые происходят, носят фундаментальный глобальный характер. Мира, каким он был 20 лет назад, уже не существует и никогда не будет", - цитирует представителя Кремля издание The Moscow Times.

Чиновник также добавил, что введенные санкции не являются краткосрочной реакцией Запада на "конкретные события". В связи с этим российским компаниям посоветовали прекратить занимать сугубо оборонительную позицию, активнее осваивать внутренний рынок страны и пытаться расширять присутствие в лояльных к Москве регионах мира.

ЕС готовит 21-й пакет санкций против России

Тем временем Евросоюз планирует новый пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для нефтяных доходов Кремля и судов "теневого флота". Ключевое предложение касается утверждения ценового лимита на российскую нефть. Текущее ограничение должно истечь этим летом и, если не будут приняты никакие меры, повысится автоматически.

Отмечается, что новый пакет санкций хотят согласовать до конца следующей недели на фоне усиления российских угроз в адрес европейских стран.

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