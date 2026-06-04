"Старого світу вже не існує": у РФ визнали, що санкції є безстроковими, а довоєнного життя не буде

Жителям Росії не варто розраховувати на скасування західних економічних санкцій та повернення до колишнього, довоєнного рівня життя.

З такою заявою виступив заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Орєшкін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Подробиці

Він прямо закликав внутрішній бізнес та економіку адаптуватися до тривалого режиму жорстких міжнародних обмежень.

Орєшкін констатував, що санкційний тиск на Росію має фундаментальний характер і глобально переформатував правила гри, тому колишні економічні зв’язки втрачені назавжди.

"Не треба чекати, що щось повернеться старе, що скасуються санкції західних країн або щось. Ті зміни, які відбуваються, вони мають фундаментальний глобальний характер. Світу, який був 20 років тому, вже не існує, і ніколи не буде", - цитує представника Кремля видання The Moscow Times.

Посадовець також додав, що запроваджені санкції не є короткостроковою реакцією Заходу на "конкретні події". Через це російським компаніям порадили припинити займати суто оборонну позицію, активніше освоювати внутрішній ринок країни та намагатися розширювати присутність у лояльних до Москви регіонах світу.

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії

Тим часом Євросоюз планує новий пакет санкцій проти РФ, який передбачає обмеження для нафтових доходів Кремля та суден "тіньового флоту". Ключова пропозиція стосується затвердження ліміту ціни на російську нафту. Поточне обмеження має закінчитися цього літа і, якщо не буде вжито жодних заходів, підвищиться автоматично.

Зазначається, що новий пакет санкцій хочуть узгодити до кінця наступного тижня на тлі посилення російських загроз проти європейських країн.

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