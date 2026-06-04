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Новини Санкції проти Росії
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"Старого світу вже не існує": у РФ визнали, що санкції є безстроковими, а довоєнного життя не буде

У Кремлі закликали росіян не чекати скасування санкцій

Жителям Росії не варто розраховувати на скасування західних економічних санкцій та повернення до колишнього, довоєнного рівня життя.

З такою заявою виступив заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Орєшкін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Подробиці

Він прямо закликав внутрішній бізнес та економіку адаптуватися до тривалого режиму жорстких міжнародних обмежень.

Орєшкін констатував, що санкційний тиск на Росію має фундаментальний характер і глобально переформатував правила гри, тому колишні економічні зв’язки втрачені назавжди.

"Не треба чекати, що щось повернеться старе, що скасуються санкції західних країн або щось. Ті зміни, які відбуваються, вони мають фундаментальний глобальний характер. Світу, який був 20 років тому, вже не існує, і ніколи не буде", - цитує представника Кремля видання The Moscow Times.

Посадовець також додав, що запроваджені санкції не є короткостроковою реакцією Заходу на "конкретні події". Через це російським компаніям порадили припинити займати суто оборонну позицію, активніше освоювати внутрішній ринок країни та намагатися розширювати присутність у лояльних до Москви регіонах світу.

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії

Тим часом Євросоюз планує новий пакет санкцій проти РФ, який передбачає обмеження для нафтових доходів Кремля та суден "тіньового флоту". Ключова пропозиція стосується затвердження ліміту ціни на російську нафту. Поточне обмеження має закінчитися цього літа і, якщо не буде вжито жодних заходів, підвищиться автоматично.

Зазначається, що новий пакет санкцій хочуть узгодити до кінця наступного тижня на тлі посилення російських загроз проти європейських країн.

Читайте: ЄС готує санкції проти китайських компаній, що допомагають армії РФ

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росія (70300) санкції (13202) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+8
значить буде довоєнне життя , але після зникнення московії
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04.06.2026 15:39 Відповісти
+5
гуттерешу дуже подобається старий світоустрій!
він там досі живе і не збирається його кидати.

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії

от що править світом сьогодні!
шоу, поржать по приколу!

21, ****, 21 пакет санкцій, а кацапія досі вбиває українців і не збирається відступати!
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04.06.2026 15:43 Відповісти
+5
Зате маєте купу радості і щастя від терору України! Це ж вона вам жити спокійно не давала. Так що жеріть не обляпайтесь, цього ж хотіли, цього самі і досягли. Виродки фашистські.
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04.06.2026 15:49 Відповісти
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значить буде довоєнне життя , але після зникнення московії
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04.06.2026 15:39 Відповісти
гуттерешу дуже подобається старий світоустрій!
він там досі живе і не збирається його кидати.

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії

от що править світом сьогодні!
шоу, поржать по приколу!

21, ****, 21 пакет санкцій, а кацапія досі вбиває українців і не збирається відступати!
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04.06.2026 15:43 Відповісти
Навіть не знаю чи існує ще Європа. Подекуди уже залишки цивілізації.
Через дурість.
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04.06.2026 15:47 Відповісти
На московії теж колись була розвинена цивілізація,хоч і окрема.
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04.06.2026 15:50 Відповісти
В Європи проблема це отруєння достатком.Але трохи вже витверезились,почали озброюватись,почали готуватись до війни.А кацапи хай скавчать як шакали,вони ж самі цього хотіли!Зруйнували світовий порядок,і отримали по щах,хай не верещать тепер.Це тільки початок,далі буде гірше.
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04.06.2026 15:55 Відповісти
Дивилась опитування на вулицях Парижу, яка зарплата в людей- 1500-2000 євро на місяць. Різноманітні професії. Мало хто має 3000.
Замість того щоб шукати європейських "розкошів, українці могли би мати вдома значно більше. Якби ще голосували з розумом а не зі ржачкою.
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04.06.2026 16:15 Відповісти
«Старий світ» у цьому контексті - це не Європа, а минуле життя. Тобто: старого миру не буде, буде вічна війна.
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04.06.2026 16:12 Відповісти
Навряд чи війна буде вічною. Зараз все так швидко у світі міняється. Та і кацапи давно її не відчувають. Ні безпекою ні гаманцем. З нами не порівняти
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04.06.2026 16:18 Відповісти
Нажаль не сказав про нагальну потребу на расєє!
Про потребу расєянам вчити китайський,для якого їх щелепи пристосовані,як і до расйського ізика.
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04.06.2026 15:48 Відповісти
Ти спізнився... В Новосибірську, та інших містах Сибіру, вже давно іде не тільки пряма пропаганда, але й ЗАОХОЧЕННЯ, до вивчення китайської мови. І пояснюється, ДЛЯ ЧОГО вона потрібна...
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04.06.2026 15:53 Відповісти
Зате маєте купу радості і щастя від терору України! Це ж вона вам жити спокійно не давала. Так що жеріть не обляпайтесь, цього ж хотіли, цього самі і досягли. Виродки фашистські.
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04.06.2026 15:49 Відповісти
Який той "Максим Орєшкін" точний, прям як їх Какашнік. Від себе добавлю, що в них зараз 90-ті, далі будуть 80-ті, потім 30-ті, потім 1917, а потім може і до кріпатства дійдуть, то вже ХЗ, від тих ****** і таке можна очікувати. І це дуже швидко буде . Фізики доказали, що повернутись в минуле не можливо, але де кацапи і де фізика.
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04.06.2026 15:58 Відповісти
це ж було вже - https://www.youtube.com/watch?v=ff1ExrO5bE0 суровые годы уходят...
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04.06.2026 16:03 Відповісти
Ну як було. Швондєри та Шарікови нікуди не зникли
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04.06.2026 16:11 Відповісти
Питання: КИМ, ЧИМ, і ЯК, вони той внутрішній ринок", освоювать будуть?... Людей - НЕМА... Грошей - НЕМА... Частина виробництв ліквідована - бо вигідніше було продать нафту, і купить потрібний товар, у китайців...
Чим його "освоювать"?
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04.06.2026 16:08 Відповісти
Тільки незалежність суб'єктів ********* від москви може дати шанс на краще життя. Але для цього рабам треба перестати ними бути
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04.06.2026 16:15 Відповісти
Будемо спостерігати, як раська фєдєраська буде перетворюватись на дику пустелю з неандертальцями. Деградація зробить свою справу так швидко, що вони не встигнуть оговтатись.
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04.06.2026 16:15 Відповісти
 
 