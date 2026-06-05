РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10463 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США
580 6

США продолжат поддержку Украины в войне с Россией, - конгрессмен Фитцпатрик

Конгрессмен США о поддержке Украины: мы сделаем все, чтобы помощь поступила

Конгрессмен США Брайан Фитцпатрик прокомментировал решение о поддержке Украины и заявил, что американская помощь будет продолжена, несмотря на войну с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Хочу сказать нашим украинским друзьям и партнерам в мире, а особенно военным на передовой: помощь уже в пути. То, что произошло сегодня, - это начало, а не конец. Мы не будем сидеть сложа руки и не будем считать, что наша работа выполнена", - сказал Фитцпатрик.

Он отметил, что будет призывать сенаторов также поддержать этот законопроект.

"Мы будем стучать во все двери в Сенате, мы будем проводить там пресс-конференции, чтобы склонить их к правильному поступку, как сделала Палата представителей. Поскольку этот законопроект - не о посланиях и не о добродетелях, он - о помощи людям, которые борются не только за Украину, но и за весь мир", - подчеркнул конгрессмен.

Он добавил, что США "имеют обязательства перед всеми государствами, которые ценят свободу". "Когда диктатор вторгается в демократию, мы всегда должны быть на стороне демократии. Когда бы ни угрожала свободе опасность, мы должны поддерживать свободу. Именно это делает Штаты особенными. Недопустимо отказываться от этого принципа сейчас", - отметил Фитцпатрик.

Что предшествовало?

Палата представителей США приняла законопроект о поддержке Украины. Предусмотрены военная помощь, восстановление страны и санкции против России. Документ еще должен рассмотреть Сенат.

Автор: 

помощь (8341) США (29521)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
де продовжалка ?!
показать весь комментарий
05.06.2026 07:56 Ответить
3.14здуни...
показать весь комментарий
05.06.2026 08:01 Ответить
Хочу бачить те що чую !
показать весь комментарий
05.06.2026 08:08 Ответить
останній справжній прєзік піндосії!
рейган! республіканець!
всьо!
з тих пір піндосія закінчилася!
клінтон, почав розвал піндосії!
демократ!
обама, цвях в труну піндосії!
демократ!!!!
досить срати на трампа!
трамп наслідки!!!!!
причина в спермі на платтячку моніки!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.06.2026 08:09 Ответить
Краще б трампона придушили подушкою. Ото допомога.
показать весь комментарий
05.06.2026 08:18 Ответить
Трампона приберуть по іншому.
показать весь комментарий
05.06.2026 08:33 Ответить
 
 