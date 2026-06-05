США продолжат поддержку Украины в войне с Россией, - конгрессмен Фитцпатрик

Конгрессмен США Брайан Фитцпатрик прокомментировал решение о поддержке Украины и заявил, что американская помощь будет продолжена, несмотря на войну с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Хочу сказать нашим украинским друзьям и партнерам в мире, а особенно военным на передовой: помощь уже в пути. То, что произошло сегодня, - это начало, а не конец. Мы не будем сидеть сложа руки и не будем считать, что наша работа выполнена", - сказал Фитцпатрик.

Он отметил, что будет призывать сенаторов также поддержать этот законопроект.

"Мы будем стучать во все двери в Сенате, мы будем проводить там пресс-конференции, чтобы склонить их к правильному поступку, как сделала Палата представителей. Поскольку этот законопроект - не о посланиях и не о добродетелях, он - о помощи людям, которые борются не только за Украину, но и за весь мир", - подчеркнул конгрессмен.

Он добавил, что США "имеют обязательства перед всеми государствами, которые ценят свободу". "Когда диктатор вторгается в демократию, мы всегда должны быть на стороне демократии. Когда бы ни угрожала свободе опасность, мы должны поддерживать свободу. Именно это делает Штаты особенными. Недопустимо отказываться от этого принципа сейчас", - отметил Фитцпатрик.

Что предшествовало?

Палата представителей США приняла законопроект о поддержке Украины. Предусмотрены военная помощь, восстановление страны и санкции против России. Документ еще должен рассмотреть Сенат.