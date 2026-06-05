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Новини Допомога Україні від США
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США продовжать підтримку України у війні з Росією, - конгресмен Фітцпатрік

Конгресмен США про підтримку України: ми зробимо все, щоб допомога надійшла

Конгресмен США Браян Фітцпатрік прокоментував рішення про підтримку України та заявив, що американська допомога буде продовжена попри війну з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Хочу сказати нашим українським друзям та партнерам у світі, а особливо військовим на передовій: допомога вже прямує. Те, що відбулося сьогодні, це початок, а не кінець. Ми не сидітимемо склавши руки й не вважатимемо, що нашу роботу виконано", - сказав Фітцпатрік.

Він зазначив, що спонукатиме сенаторів теж підтримати цей законопроєкт.

"Ми стукатимемо у всі двері в Сенаті, ми проводитимемо там пресконференції, аби схилити їх до правильного вчинку, як зробила Палата представників. Оскільки цей законопроєкт - не про меседжі й не про чесноти, він - про допомогу людям, які борються не лише за Україну, а за весь світ", - наголосив конгресмен.

Він додав, що США "мають зобовʼязання перед усім державами, що цінять свободу". "Коли диктатор вдирається до демократії, ми завжди мусимо бути на стороні демократії. Коли б свободі не загрожувала небезпека, ми мусимо підтримувати свободу. Саме це робить Штати особливими. Неприпустимо відмовлятися від цього принципу зараз", - зауважив Фітцпатрік.

Що передувало?

Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України. Передбачено військову допомогу, відбудову країни та санкції проти Росії. Документ ще має розглянути Сенат.

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допомога (9183) США (26698)
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де продовжалка ?!
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05.06.2026 07:56 Відповісти
3.14здуни...
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05.06.2026 08:01 Відповісти
Хочу бачить те що чую !
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05.06.2026 08:08 Відповісти
останній справжній прєзік піндосії!
рейган! республіканець!
всьо!
з тих пір піндосія закінчилася!
клінтон, почав розвал піндосії!
демократ!
обама, цвях в труну піндосії!
демократ!!!!
досить срати на трампа!
трамп наслідки!!!!!
причина в спермі на платтячку моніки!!!!!!!!
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05.06.2026 08:09 Відповісти
Краще б трампона придушили подушкою. Ото допомога.
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05.06.2026 08:18 Відповісти
Трампона приберуть по іншому.
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05.06.2026 08:33 Відповісти
Маккейн мав би бути замість рудого Дона. Маккейн справжній республіканець.
Але...
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05.06.2026 09:21 Відповісти
"Ми стукатимемо у всі двері в Сенаті, ми проводитимемо там пресконференції, аби схилити їх до правильного вчинку, як зробила Палата представників. поки що американські "стукачі" гарними словами
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05.06.2026 09:47 Відповісти
Яка підтримка?
правильно буде «сша продовжать заробляти гроші на війні..»
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05.06.2026 09:47 Відповісти
 
 