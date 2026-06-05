США продовжать підтримку України у війні з Росією, - конгресмен Фітцпатрік

Конгресмен США Браян Фітцпатрік прокоментував рішення про підтримку України та заявив, що американська допомога буде продовжена попри війну з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Хочу сказати нашим українським друзям та партнерам у світі, а особливо військовим на передовій: допомога вже прямує. Те, що відбулося сьогодні, це початок, а не кінець. Ми не сидітимемо склавши руки й не вважатимемо, що нашу роботу виконано", - сказав Фітцпатрік.

Він зазначив, що спонукатиме сенаторів теж підтримати цей законопроєкт.

"Ми стукатимемо у всі двері в Сенаті, ми проводитимемо там пресконференції, аби схилити їх до правильного вчинку, як зробила Палата представників. Оскільки цей законопроєкт - не про меседжі й не про чесноти, він - про допомогу людям, які борються не лише за Україну, а за весь світ", - наголосив конгресмен.

Він додав, що США "мають зобовʼязання перед усім державами, що цінять свободу". "Коли диктатор вдирається до демократії, ми завжди мусимо бути на стороні демократії. Коли б свободі не загрожувала небезпека, ми мусимо підтримувати свободу. Саме це робить Штати особливими. Неприпустимо відмовлятися від цього принципу зараз", - зауважив Фітцпатрік.

Що передувало?

Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України. Передбачено військову допомогу, відбудову країни та санкції проти Росії. Документ ще має розглянути Сенат.