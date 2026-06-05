США продовжать підтримку України у війні з Росією, - конгресмен Фітцпатрік
Конгресмен США Браян Фітцпатрік прокоментував рішення про підтримку України та заявив, що американська допомога буде продовжена попри війну з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Хочу сказати нашим українським друзям та партнерам у світі, а особливо військовим на передовій: допомога вже прямує. Те, що відбулося сьогодні, це початок, а не кінець. Ми не сидітимемо склавши руки й не вважатимемо, що нашу роботу виконано", - сказав Фітцпатрік.
Він зазначив, що спонукатиме сенаторів теж підтримати цей законопроєкт.
"Ми стукатимемо у всі двері в Сенаті, ми проводитимемо там пресконференції, аби схилити їх до правильного вчинку, як зробила Палата представників. Оскільки цей законопроєкт - не про меседжі й не про чесноти, він - про допомогу людям, які борються не лише за Україну, а за весь світ", - наголосив конгресмен.
Він додав, що США "мають зобовʼязання перед усім державами, що цінять свободу". "Коли диктатор вдирається до демократії, ми завжди мусимо бути на стороні демократії. Коли б свободі не загрожувала небезпека, ми мусимо підтримувати свободу. Саме це робить Штати особливими. Неприпустимо відмовлятися від цього принципу зараз", - зауважив Фітцпатрік.
Що передувало?
Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України. Передбачено військову допомогу, відбудову країни та санкції проти Росії. Документ ще має розглянути Сенат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рейган! республіканець!
всьо!
з тих пір піндосія закінчилася!
клінтон, почав розвал піндосії!
демократ!
обама, цвях в труну піндосії!
демократ!!!!
досить срати на трампа!
трамп наслідки!!!!!
причина в спермі на платтячку моніки!!!!!!!!
Але...
правильно буде «сша продовжать заробляти гроші на війні..»