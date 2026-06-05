Российские БПЛА атаковали гражданское предприятие в Киевской области: погиб человек, есть пострадавшие

Утром 5 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

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"В результате удара российских дронов погиб человек. Еще четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

На территории предприятия продолжается пожар в административном здании, частично разрушены конструкции. По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двух работников спасателям уже удалось деблокировать.

"На месте работают все необходимые службы. Продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки.

Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целью являются не военные объекты, а обычные люди, которые живут и работают на своей земле", - подчеркнул Калашник.

Что предшествовало?

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксировано попадание в нескольких локациях.

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