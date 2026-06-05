Російські БпЛА атакували цивільне підприємство на Київщині: кількість загиблих зросла до 4 (оновлено)

Зранку 5 червня російські дрони атакували цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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"Внаслідок удару російських дронів загинула людина. Ще четверо людей травмовано", - йдеться в повідомленні.

На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

"На місці працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об’єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на своїй землі", - наголосив Калашник.

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О 10:12 Калашник повідомив, що кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на мирне підприємство у Броварському районі зросла до чотирьох людей.

Згодом стало відомо, що за попередньою інформацією, постраждали семеро людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей.

Що передувало?

У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

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