На Житомирщине в результате атаки дронов повреждена инфраструктура и жилая застройка
В Житомирской области в результате ночной атаки российских беспилотников зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и частных домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Враг в очередной раз наносит удары по логистической инфраструктуре и частной застройке на севере области", — говорится в сообщении.
Силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть вражеских беспилотников, однако часть из них привела к разрушениям.
В результате попаданий возникли пожары, которые впоследствии были ликвидированы.
Пострадавших нет
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки не зафиксировано.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении беспилотников в направлении городов Овруч, Коростень и Малин на севере Житомирской области.
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