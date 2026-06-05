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Новости Обстрелы Житомирщины
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На Житомирщине в результате атаки дронов повреждена инфраструктура и жилая застройка

Российские беспилотники атаковали Житомирскую область: повреждены объекты инфраструктуры

В Житомирской области в результате ночной атаки российских беспилотников зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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"Враг в очередной раз наносит удары по логистической инфраструктуре и частной застройке на севере области", — говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть вражеских беспилотников, однако часть из них привела к разрушениям.

В результате попаданий возникли пожары, которые впоследствии были ликвидированы.

Пострадавших нет

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении беспилотников в направлении городов Овруч, Коростень и Малин на севере Житомирской области.

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