На Житомирщині внаслідок атаки дронів пошкоджено інфраструктуру та житлову забудову

У Житомирській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури та приватних будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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"Ворог вкотре завдає ударів по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі області", - йдеться в повідомленні.

Сили протиповітряної оборони знищили значну частину ворожих безпілотників, однак частина з них спричинила руйнування.

Унаслідок влучань виникли пожежі, які згодом були ліквідовані.

Постраждалих немає

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст Овруч, Коростень і Малин на півночі Житомирської області.

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