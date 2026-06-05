На Житомирщині внаслідок атаки дронів пошкоджено інфраструктуру та житлову забудову
У Житомирській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури та приватних будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Ворог вкотре завдає ударів по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі області", - йдеться в повідомленні.
Сили протиповітряної оборони знищили значну частину ворожих безпілотників, однак частина з них спричинила руйнування.
Унаслідок влучань виникли пожежі, які згодом були ліквідовані.
Постраждалих немає
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст Овруч, Коростень і Малин на півночі Житомирської області.
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