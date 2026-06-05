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Новости Таможня
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Таможня готова передать растаможивание автомобилей в "Дію", но с вопросом ответственности, - Мандзий

Растаможивание автомобилей в Дии: что говорит глава Гостаможслужбы?

Вопрос о растаможивании автомобилей в "Дії" уже обсуждался с народными депутатами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Гостаможслужбы Орест Мандзий.

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Растаможивание в "Дії"

Он отметил, что недавно состоялась рабочая встреча с Комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где обсуждались вопросы принятия закона о растаможивании автомобилей в "Дії".

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"Условно говоря, есть инициатива о том, что любое физическое лицо, импортируя транспортное средство на территорию Украины, сможет пройти все процедуры таможенного оформления с использованием приложения "Дія". Учитывая, что импорт автотранспорта всегда был обременен лишним негативом, мы готовы отдать даже эту таможенную дискрецию.

Но с условием, что мы передаем ее вместе с ответственностью. Если будут прописаны четкие алгоритмы - каким образом происходит определение таможенной стоимости, кто будет нести ответственность за те или иные потери бюджета или создание условий для чрезмерного фискального давления с другой стороны", - пояснил Мандзий.

По его словам, законопроект, вероятно, готов.

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"Вопрос в том, насколько это коррелирует с нашими внешнеполитическими обязательствами, которые Украина взяла на себя как кандидат в члены ЕС. Потому что для европейцев вопрос, когда таможня делегирует кому-то функции государственного органа, связанные с определением таможенной стоимости, с ее корректировкой, немного не вписывается в их мировоззрение. Но мы готовы. Если наши законодатели сочтут, что на сегодняшний день такой кардинальный вариант востребован обществом и он необходим, то мы готовы приспособиться даже к таким реалиям", - добавил глава Гостаможслужбы.

Полный текст интервью с главой Государственной таможенной службы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Автор: 

растаможка (177) Государственная таможенная служба (176) Дія (440) Мандзий Орест (1)
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Топ комментарии
+8
Поясніть мені будь-ласка, я не розумію. У нас зона вільної торгівлі з ЄС. Це значить, що торгівля з ЄС має бути БЕЗМИТНОЮ. Так, можна певні квоти на окремі товари.

То якого х...я тоді в нас немає нульового розмитнення авто з ЄС? Хай хоча б із квотами.
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05.06.2026 18:55 Ответить
+3
Ми - мабуть - по розмитненню авто попереду всієї Європи
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05.06.2026 18:42 Ответить
+1
Да він сьогодні просто в ударі - вже третя стаття за сьогодні. Лідер нової зеленої партії чи шо.
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05.06.2026 19:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ми - мабуть - по розмитненню авто попереду всієї Європи
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05.06.2026 18:42 Ответить
какая украинская фамилия, а кто по национальности у него папа и мама?
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05.06.2026 18:55 Ответить
Мандзій. Етимологія: Українське прізвище. Від «мандзя» (мандрівник, бродяга) або «мандзя» (діалектне «дитина», «малюк»).
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05.06.2026 18:56 Ответить
аж 2 сайта, рідні і горох, такие уважаемые издания, надо бы в гороскопы глянуть
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05.06.2026 19:10 Ответить
Москалику, на тому сайті - інфа з офіційно виданих словників української мови взагалі-то...
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05.06.2026 19:14 Ответить
Корінь- ман, чоловік!
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05.06.2026 19:14 Ответить
Поясніть мені будь-ласка, я не розумію. У нас зона вільної торгівлі з ЄС. Це значить, що торгівля з ЄС має бути БЕЗМИТНОЮ. Так, можна певні квоти на окремі товари.

То якого х...я тоді в нас немає нульового розмитнення авто з ЄС? Хай хоча б із квотами.
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05.06.2026 18:55 Ответить
Это он не думаючи сказал.
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05.06.2026 19:06 Ответить
а де брати двушки на маскву?
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05.06.2026 20:25 Ответить
З глузду з'їхали?
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05.06.2026 19:05 Ответить
Да він сьогодні просто в ударі - вже третя стаття за сьогодні. Лідер нової зеленої партії чи шо.
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05.06.2026 19:17 Ответить
Відповідальності кого перед ким? Там готові тільки відсоточок від платежів на рахунки пов'язаних з Федоровим компаній відповідально отримувати. Ніякої іншої "відповідальності" відповідна "команда" брати на себе ніколи не бажала, не бажає і не візьме.
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05.06.2026 19:51 Ответить
Тобто до цього дії в "Дії" (вибачте за тафтологію) не несли відповідальності? Ні шлюб, ні розведення, ні регістрація транспортного засобу, ні...
Законодавство України на ці дії не поширювалося?
Я правильно зрозумів це висловлювання: "Але з умовами, що ми віддаємо її разом з відповідальністю" Джерело: https://censor.net/ua/n4006919

Може хто більш обізнаний пояснить цей "пасаж"?
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05.06.2026 20:33 Ответить
 
 