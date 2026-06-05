Таможня готова передать растаможивание автомобилей в "Дію", но с вопросом ответственности, - Мандзий

Вопрос о растаможивании автомобилей в "Дії" уже обсуждался с народными депутатами.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Гостаможслужбы Орест Мандзий.

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Растаможивание в "Дії"

Он отметил, что недавно состоялась рабочая встреча с Комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где обсуждались вопросы принятия закона о растаможивании автомобилей в "Дії".

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"Условно говоря, есть инициатива о том, что любое физическое лицо, импортируя транспортное средство на территорию Украины, сможет пройти все процедуры таможенного оформления с использованием приложения "Дія". Учитывая, что импорт автотранспорта всегда был обременен лишним негативом, мы готовы отдать даже эту таможенную дискрецию.

Но с условием, что мы передаем ее вместе с ответственностью. Если будут прописаны четкие алгоритмы - каким образом происходит определение таможенной стоимости, кто будет нести ответственность за те или иные потери бюджета или создание условий для чрезмерного фискального давления с другой стороны", - пояснил Мандзий.

По его словам, законопроект, вероятно, готов.

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"Вопрос в том, насколько это коррелирует с нашими внешнеполитическими обязательствами, которые Украина взяла на себя как кандидат в члены ЕС. Потому что для европейцев вопрос, когда таможня делегирует кому-то функции государственного органа, связанные с определением таможенной стоимости, с ее корректировкой, немного не вписывается в их мировоззрение. Но мы готовы. Если наши законодатели сочтут, что на сегодняшний день такой кардинальный вариант востребован обществом и он необходим, то мы готовы приспособиться даже к таким реалиям", - добавил глава Гостаможслужбы.

Полный текст интервью с главой Государственной таможенной службы Орестом Мандзием для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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