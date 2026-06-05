Удар РФ по предприятию пищевой промышленности на Киевщине: количество пострадавших возросло до девяти, четверо погибших. ФОТОрепортаж
Количество пострадавших в результате российской атаки с использованием дронов, совершенной утром 5 июня на завод по производству детского питания "Яготинське для дітей" в Киевской области, возросло до девяти человек.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Увеличилось число пострадавших
"По состоянию на 19:35 известно о четырех погибших и девяти пострадавших работниках предприятия "Яготинське для дітей" в Броварском районе. Семеро пострадавших были госпитализированы. Также повреждены девять автомобилей и частный дом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Фастовском районе повреждения получили административное здание транспортного предприятия и 14 автобусов.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атаковал пищевоепредприятие в Киевской области. Есть погибшие и пострадавшие.
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