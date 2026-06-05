Удар РФ по підприємству харчової промисловості на Київщині: кількість постраждалих зросла до дев’яти, четверо загиблих. ФОТОрепортаж
До дев'яти осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської дронової атаки вранці 5 червня на завод з виробництва дитячого харчування "Яготинське для дітей" у Київській області.
Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
Зросла кількість постраждалих
"Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та девʼять постраждалих працівників підприємства "Яготинське для дітей" на Броварщині. Семеро потерпілих було госпіталізовано. Також пошкоджено девʼять автомобілів та приватний будинок", - сказано в повідомленні.
Крім того, на Фастівщині пошкоджень зазнали адміністративна будівля підприємства з перевезень та 14 автобусів.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакував харчове підприємство у Київській області. Є загиблі та постраждалі.
Будь ласка, зачекайте...
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