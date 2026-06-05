УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9805 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Київщину
1 188 0

Удар РФ по підприємству харчової промисловості на Київщині: кількість постраждалих зросла до дев’яти, четверо загиблих. ФОТОрепортаж

До дев'яти осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської дронової атаки вранці 5 червня на завод з виробництва дитячого харчування "Яготинське для дітей" у Київській області.

Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зросла кількість постраждалих

"Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та девʼять постраждалих працівників підприємства "Яготинське для дітей" на Броварщині. Семеро потерпілих було госпіталізовано. Також пошкоджено девʼять автомобілів та приватний будинок", - сказано в повідомленні.

Крім того, на Фастівщині пошкоджень зазнали адміністративна будівля підприємства з перевезень та 14 автобусів.

атака на підприємство на Київщині

атака на підприємство на Київщині

атака на підприємство на Київщині

атака на підприємство на Київщині

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував харчове підприємство у Київській області. Є загиблі та постраждалі.

Дивіться також: Наслідки удару РФ по підприємству харчової промисловості на Київщині: 4 загиблих. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4622) підприємство (363) атака (1605) Броварський район (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 