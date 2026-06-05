УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10623 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Київщину
2 912 5

Наслідки удару РФ по підприємству харчової промисловості на Київщині: 4 загиблих. ФОТОрепортаж

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на харчове підприємство у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Внаслідок ворожого удару загинули 4 людини, 4 особи постраждали.

"Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих
Наслідки удару РФ по Київщині 5 червня: 4 загиблих

Читайте: Доба на Харківщині: постраждали 8 людей, серед них діти. ФОТО

Що передувало?

У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Відомо, що зранку 5 червня російські дрони атакували цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини, загинули 4 людини.

Також читайте: Підступна тактика ворога: касетні частини ракет "Іскандер-М" нині вибухають із затримкою в 30 хвилин

Автор: 

Київська область (4617) обстріл (34353) Броварський район (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це результат того коли по пів-доби над київською областю літають русняві дрони -розвідники і мало кого це цікавить. А кацапи потім думають що там ''фламінги''збираються.
показати весь коментар
05.06.2026 11:37 Відповісти
Так может это результат нападения росии?
А то, по вашим словам, это результат "плохой" защиты жертвы. Это приблизительно так же, как если бы "гопник" напал в темной подворотне на жертву, а "обвинили" бы полицию в "плохой" работе. Не стоит переносить ответственность с ублюдков россиян, которые нас убивают, на наше ПВО, которое нас защищает.
показати весь коментар
05.06.2026 12:09 Відповісти
Ну давайте разом дуже "поругаем" русню,а раптом вони стануть лагідні та ввічливі. Запам'ятайте, під час війни все що не НАШЕ і літає в небі це наша СМЕРТЬ., рано чи пізніше! І оце все підлягає знищенню!
показати весь коментар
05.06.2026 12:20 Відповісти
Нам пора браться за складЫ ... И это не важно какие , чем больше площадь склада - законная цель . Не магазины - складЫ !
Все собирают до кучи ... где ? Вокруг одного центра ... Нам не нужно долбить в "око Саурона" . Когда в этом центре пропадут прокладки и туалетка - это будет полезнее , чем попасть "в фасад дома" ...
показати весь коментар
05.06.2026 12:04 Відповісти
 
 