Наслідки удару РФ по підприємству харчової промисловості на Київщині: 4 загиблих. ФОТОрепортаж

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на харчове підприємство у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок ворожого удару загинули 4 людини, 4 особи постраждали.

"Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області", - йдеться в повідомленні.





















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Що передувало?

У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Відомо, що зранку 5 червня російські дрони атакували цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини, загинули 4 людини.

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