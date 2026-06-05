Наслідки удару РФ по підприємству харчової промисловості на Київщині: 4 загиблих. ФОТОрепортаж
У ДСНС показали наслідки ворожої атаки на харчове підприємство у Київській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок ворожого удару загинули 4 людини, 4 особи постраждали.
"Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.
Відомо, що зранку 5 червня російські дрони атакували цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини, загинули 4 людини.
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А то, по вашим словам, это результат "плохой" защиты жертвы. Это приблизительно так же, как если бы "гопник" напал в темной подворотне на жертву, а "обвинили" бы полицию в "плохой" работе. Не стоит переносить ответственность с ублюдков россиян, которые нас убивают, на наше ПВО, которое нас защищает.
Все собирают до кучи ... где ? Вокруг одного центра ... Нам не нужно долбить в "око Саурона" . Когда в этом центре пропадут прокладки и туалетка - это будет полезнее , чем попасть "в фасад дома" ...