Последствия удара РФ по предприятию пищевой промышленности на Киевщине: 4 погибших. ФОТОрепортаж

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки на пищевое предприятие в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате вражеского удара погибли 4 человека, 4 человека пострадали.

"Под вражеским прицелом оказалось административное здание одного из предприятий пищевой промышленности области", — говорится в сообщении.





















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Что предшествовало?

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксировано попадание в нескольких локациях.

Известно, что утром 5 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области, погибли 4 человека.

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