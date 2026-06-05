Последствия удара РФ по предприятию пищевой промышленности на Киевщине: 4 погибших. ФОТОрепортаж
В ГСЧС показали последствия вражеской атаки на пищевое предприятие в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате вражеского удара погибли 4 человека, 4 человека пострадали.
"Под вражеским прицелом оказалось административное здание одного из предприятий пищевой промышленности области", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксировано попадание в нескольких локациях.
Известно, что утром 5 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области, погибли 4 человека.
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А то, по вашим словам, это результат "плохой" защиты жертвы. Это приблизительно так же, как если бы "гопник" напал в темной подворотне на жертву, а "обвинили" бы полицию в "плохой" работе. Не стоит переносить ответственность с ублюдков россиян, которые нас убивают, на наше ПВО, которое нас защищает.
Все собирают до кучи ... где ? Вокруг одного центра ... Нам не нужно долбить в "око Саурона" . Когда в этом центре пропадут прокладки и туалетка - это будет полезнее , чем попасть "в фасад дома" ...