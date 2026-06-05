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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Последствия удара РФ по предприятию пищевой промышленности на Киевщине: 4 погибших. ФОТОрепортаж

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки на пищевое предприятие в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате вражеского удара погибли 4 человека, 4 человека пострадали.

"Под вражеским прицелом оказалось административное здание одного из предприятий пищевой промышленности области", — говорится в сообщении.

Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших
Последствия удара РФ по Киевской области 5 июня: 4 погибших

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Что предшествовало?

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксировано попадание в нескольких локациях.

Известно, что утром 5 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области, погибли 4 человека.

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Киевская область (4662) обстрел (33004) Броварский район (78)
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Це результат того коли по пів-доби над київською областю літають русняві дрони -розвідники і мало кого це цікавить. А кацапи потім думають що там ''фламінги''збираються.
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05.06.2026 11:37 Ответить
Так может это результат нападения росии?
А то, по вашим словам, это результат "плохой" защиты жертвы. Это приблизительно так же, как если бы "гопник" напал в темной подворотне на жертву, а "обвинили" бы полицию в "плохой" работе. Не стоит переносить ответственность с ублюдков россиян, которые нас убивают, на наше ПВО, которое нас защищает.
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05.06.2026 12:09 Ответить
Ну давайте разом дуже "поругаем" русню,а раптом вони стануть лагідні та ввічливі. Запам'ятайте, під час війни все що не НАШЕ і літає в небі це наша СМЕРТЬ., рано чи пізніше! І оце все підлягає знищенню!
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05.06.2026 12:20 Ответить
Нам пора браться за складЫ ... И это не важно какие , чем больше площадь склада - законная цель . Не магазины - складЫ !
Все собирают до кучи ... где ? Вокруг одного центра ... Нам не нужно долбить в "око Саурона" . Когда в этом центре пропадут прокладки и туалетка - это будет полезнее , чем попасть "в фасад дома" ...
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05.06.2026 12:04 Ответить
 
 