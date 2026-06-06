РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены жилые дома и критически важная инфраструктура

В ночь на 6 июня российские захватчики вновь нанесли удар по Одесской области. В результате атаки БПЛА были повреждены многоэтажное здание, частный дом и инфраструктурные объекты. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"Повреждениям подверглись жилой сектор и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате атаки также повреждены территория медицинского центра и здание отеля.

К счастью, погибших и пострадавших нет. На местах происшествий экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

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Последствия атаки







