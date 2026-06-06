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Новости Обстрелы Одесчины
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РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены жилые дома и критически важная инфраструктура

Ночная атака на Одесскую область: беспилотники повредили многоэтажку и отель

В ночь на 6 июня российские захватчики вновь нанесли удар по Одесской области. В результате атаки БПЛА были повреждены многоэтажное здание, частный дом и инфраструктурные объекты. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"Повреждениям подверглись жилой сектор и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате атаки также повреждены территория медицинского центра и здание отеля.

К счастью, погибших и пострадавших нет. На местах происшествий экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

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Последствия атаки

Вражеские БПЛА нанесли удар по Одесской области: повреждены медцентр и жилой сектор
Вражеские БПЛА нанесли удар по Одесской области: повреждены медцентр и жилой сектор
Вражеские БПЛА нанесли удар по Одесской области: повреждены медцентр и жилой сектор
Вражеские БПЛА нанесли удар по Одесской области: повреждены медцентр и жилой сектор

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обстрел (33020) Одесская область (4357)
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Схоже за звуком, що на цей раз у злочинній зграї був і реактивний...
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06.06.2026 07:58 Ответить
А ще дзижчало щось мале. Або перехоплювачі (вночі?), або те, про що вже не вперше пишуть, - матки скидають менших вбивць...
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06.06.2026 08:43 Ответить
Так "Адесса - русский горад"? Якщо так, то навіщо його бомбить? Своїми обстрілами та бомбардуваннями саме мирних мешканців (а не військової інфраструктури), кацапня якраз, і заперечує належність міста "русским"...
Пора, замість пам'ятника Катерині ІІ, ставить пам'ятник Путіну... І написать на ньому "Найвеличнішому українізатору Одеси"...
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06.06.2026 08:04 Ответить
вовін лист до *****?
а чого б і справді понти не поганяти?
саме для цього нація і голоснула - напоржати!
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06.06.2026 08:45 Ответить
Путін Одесу хоче завоювати,але перед цим її знищити.Прикро,адже саме одеса ЗАВЖДИ підкреслювала,що вона----РУСЬКИЙ ГОРОД, саме одеса дала найбільше (після Дніпра) голосів на виборах--за малороса А все це підкресює,що фашисту путіну,цьому маньяку всерівно кого вбивати---українців, руських, бурятов., бо він ---КЕГЕБІСТ,тобто людожер. ОДЕСА----КИЇВ з вами.
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06.06.2026 09:01 Ответить
По ходу підранки-недобитки попадали...бо в повітрі були вибухи
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06.06.2026 09:03 Ответить
 
 