РФ атаковала Одесскую область дронами: повреждены жилые дома и критически важная инфраструктура
В ночь на 6 июня российские захватчики вновь нанесли удар по Одесской области. В результате атаки БПЛА были повреждены многоэтажное здание, частный дом и инфраструктурные объекты. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
"Повреждениям подверглись жилой сектор и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В результате атаки также повреждены территория медицинского центра и здание отеля.
К счастью, погибших и пострадавших нет. На местах происшествий экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Последствия атаки
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Пора, замість пам'ятника Катерині ІІ, ставить пам'ятник Путіну... І написать на ньому "Найвеличнішому українізатору Одеси"...
а чого б і справді понти не поганяти?
саме для цього нація і голоснула - напоржати!