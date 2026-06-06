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РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено житло та критичну інфраструктуру
У ніч проти 6 червня російські загарбники знову завдали удару по Одещині. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння та інфраструктурні об’єкти. Загиблих і постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки також пошкоджено територію медичного центру та будівлю готелю.
На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Наслідки атаки
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Пора, замість пам'ятника Катерині ІІ, ставить пам'ятник Путіну... І написать на ньому "Найвеличнішому українізатору Одеси"...
а чого б і справді понти не поганяти?
саме для цього нація і голоснула - напоржати!