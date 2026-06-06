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Новини Обстріли Одещини
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РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено житло та критичну інфраструктуру

Нічна атака на Одещину: безпілотники пошкодили багатоповерхівку і готель

У ніч проти 6 червня російські загарбники знову завдали удару по Одещині. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння та інфраструктурні об’єкти. Загиблих і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки також  пошкоджено територію медичного центру та будівлю готелю.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

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Наслідки атаки

Ворожі БпЛА вдарили по Одещині: пошкоджено медцентр і житловий сектор
Ворожі БпЛА вдарили по Одещині: пошкоджено медцентр і житловий сектор
Ворожі БпЛА вдарили по Одещині: пошкоджено медцентр і житловий сектор
Ворожі БпЛА вдарили по Одещині: пошкоджено медцентр і житловий сектор

Автор: 

обстріл (34369) Одеська область (4097)
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Схоже за звуком, що на цей раз у злочинній зграї був і реактивний...
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06.06.2026 07:58 Відповісти
А ще дзижчало щось мале. Або перехоплювачі (вночі?), або те, про що вже не вперше пишуть, - матки скидають менших вбивць...
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06.06.2026 08:43 Відповісти
Так "Адесса - русский горад"? Якщо так, то навіщо його бомбить? Своїми обстрілами та бомбардуваннями саме мирних мешканців (а не військової інфраструктури), кацапня якраз, і заперечує належність міста "русским"...
Пора, замість пам'ятника Катерині ІІ, ставить пам'ятник Путіну... І написать на ньому "Найвеличнішому українізатору Одеси"...
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06.06.2026 08:04 Відповісти
вовін лист до *****?
а чого б і справді понти не поганяти?
саме для цього нація і голоснула - напоржати!
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06.06.2026 08:45 Відповісти
Путін Одесу хоче завоювати,але перед цим її знищити.Прикро,адже саме одеса ЗАВЖДИ підкреслювала,що вона----РУСЬКИЙ ГОРОД, саме одеса дала найбільше (після Дніпра) голосів на виборах--за малороса А все це підкресює,що фашисту путіну,цьому маньяку всерівно кого вбивати---українців, руських, бурятов., бо він ---КЕГЕБІСТ,тобто людожер. ОДЕСА----КИЇВ з вами.
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06.06.2026 09:01 Відповісти
По ходу підранки-недобитки попадали...бо в повітрі були вибухи
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06.06.2026 09:03 Відповісти
 
 