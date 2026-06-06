РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено житло та критичну інфраструктуру

У ніч проти 6 червня російські загарбники знову завдали удару по Одещині. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння та інфраструктурні об’єкти. Загиблих і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки також пошкоджено територію медичного центру та будівлю готелю.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

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Наслідки атаки







