Враг нанес удар дронами по Николаевской области: погиб мужчина, 4 человека ранены

Днём 6 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по территории Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по Куцурубской громаде

В частности, как отмечается, россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду. Вследствие атаки погиб 64-летний мужчина. Поврежден автомобиль.

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Удар по Гороховской громаде

Также сегодня днем враг атаковал FPV-дроном Гороховскую громаду.

Вследствие атаки ранены четыре человека — две женщины и двое мужчин. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние — средней тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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