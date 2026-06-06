Враг нанес удар дронами по Николаевской области: погиб мужчина, 4 человека ранены
Днём 6 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по территории Николаевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Куцурубской громаде
В частности, как отмечается, россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду. Вследствие атаки погиб 64-летний мужчина. Поврежден автомобиль.
Удар по Гороховской громаде
Также сегодня днем враг атаковал FPV-дроном Гороховскую громаду.
Вследствие атаки ранены четыре человека — две женщины и двое мужчин. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние — средней тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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