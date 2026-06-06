Ворог ударив дронами по Миколаївщині: загинув чоловік, 4 людини поранені

Вдень 6 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по Куцурубській громаді

Зокрема, як зазначається, росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаїв зазнав атаки дронів: пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхівки

Удар по Горохівській громаді

Також сьогодні вдень ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду.

Внаслідок атаки поранено чотири людини - дві жінки та двоє чоловіків. Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан - середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога.

Також читайте: Удар по Миколаєву у жовтні 2022 року: до 15 років засуджено матір і сина, які скорегували ворожу атаку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж