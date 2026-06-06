Ворог ударив дронами по Миколаївщині: загинув чоловік, 4 людини поранені
Вдень 6 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Куцурубській громаді
Зокрема, як зазначається, росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль.
Удар по Горохівській громаді
Також сьогодні вдень ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду.
Внаслідок атаки поранено чотири людини - дві жінки та двоє чоловіків. Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан - середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога.
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Beloded Viktor
показати весь коментар06.06.2026 18:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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