Украина едва не разгромила команду НАТО в симуляции кибервойны по российскому сценарию, - FT

Украинская команда едва не нанесла поражение "противнику" из НАТО в ходе трёхдневных учений по противодействию кибератакам и дезинформации, которые моделировали реальные сценарии российских гибридных угроз. Представители Альянса одержали победу лишь с минимальным перевесом.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее об учениях

Учения прошли в польском городе Быдгощ на базе Совместного центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина(Jatec) – это единственное официальное учреждение Альянса, которое совместно укомплектовано и управляется как офицерами НАТО, так и украинскими специалистами (треть из 60 сотрудников центра составляют представители ВСУ, Минобороны и спецслужб Украины).

В рамках учений международное жюри, в состав которого вошли ведущие ученые и специалисты по дезинформации, смоделировало три кризисных сценария на примере вымышленных государств:

Тотальная кибератака на энергетическую сеть виртуальной страны Перантса со стороны ее агрессивного авторитарного соседа — страны Карти; Искусственно спровоцированное масштабное наводнение; Захват хакерами национальной банковской системы.

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Проигрыш

Украинским представителям выпала роль играть за команду "агрессора" (страну Карти). Украинцы в роли "нападающего" заполонили социальные сети тысячами сообщений, сгенерированных искусственным интеллектом, которые клеймили власть Перантси в тотальной коррумпированности и полной некомпетентности. Команда НАТО в ответ ограничилась стандартными призывами к "национальному единству".

По оценкам жюри, команда "Карти" лишь с небольшим отрывом уступила в двух сценариях. По словам директора Центра цифровизации Бундесвера, участники со стороны Украины продемонстрировали более высокую креативность, лучшие навыки работы с ИИ и в целом более быстрый темп работы по сравнению с командой НАТО.

Среди причин поражения "агрессора" — неспособность поддерживать последовательный нарратив с небольшим количеством ключевых сообщений. Однако украинская сторона оспорила этот вывод:"В реальной жизни ключевые месседжи меняются ежедневно — посмотрите, что делает Россия".

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Взаимовыгодный обмен опытом

Для Украины участие в подобных мероприятиях под эгидой НАТО является чрезвычайно важным инструментом прямой и глубокой интеграции в структуры Альянса, особенно в условиях, когда быстрое политическое вступление страны в блок пока маловероятно.

Этот процесс является абсолютно двусторонним: пока Вооруженные Силы Украины делятся с европейскими и американскими коллегами своим уникальным боевым опытом в сферах массового применения беспилотников, ведения современной электронной борьбы и использования децентрализованных командных структур, Киев взамен получает прямой доступ к передовому программному обеспечению и инженерным возможностям НАТО.

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