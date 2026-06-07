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Новости Кибератаки в Украине Гибридная война россии
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Украина едва не разгромила команду НАТО в симуляции кибервойны по российскому сценарию, - FT

кибервойна,нато

Украинская команда едва не нанесла поражение "противнику" из НАТО в ходе трёхдневных учений по противодействию кибератакам и дезинформации, которые моделировали реальные сценарии российских гибридных угроз. Представители Альянса одержали победу лишь с минимальным перевесом.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее об учениях

Учения прошли в польском городе Быдгощ на базе Совместного центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина(Jatec) – это единственное официальное учреждение Альянса, которое совместно укомплектовано и управляется как офицерами НАТО, так и украинскими специалистами (треть из 60 сотрудников центра составляют представители ВСУ, Минобороны и спецслужб Украины).

В рамках учений международное жюри, в состав которого вошли ведущие ученые и специалисты по дезинформации, смоделировало три кризисных сценария на примере вымышленных государств:

  1. Тотальная кибератака на энергетическую сеть виртуальной страны Перантса со стороны ее агрессивного авторитарного соседа — страны Карти;

  2. Искусственно спровоцированное масштабное наводнение;

  3. Захват хакерами национальной банковской системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО может объявить о пакете помощи Украине на 70 млрд евро на саммите в Анкаре, - Politico

Проигрыш 

Украинским представителям выпала роль играть за команду "агрессора" (страну Карти). Украинцы в роли "нападающего" заполонили социальные сети тысячами сообщений, сгенерированных искусственным интеллектом, которые клеймили власть Перантси в тотальной коррумпированности и полной некомпетентности. Команда НАТО в ответ ограничилась стандартными призывами к "национальному единству".

По оценкам жюри, команда "Карти" лишь с небольшим отрывом уступила в двух сценариях. По словам директора Центра цифровизации Бундесвера, участники со стороны Украины продемонстрировали более высокую креативность, лучшие навыки работы с ИИ и в целом более быстрый темп работы по сравнению с командой НАТО.

Среди причин поражения "агрессора" — неспособность поддерживать последовательный нарратив с небольшим количеством ключевых сообщений. Однако украинская сторона оспорила этот вывод:"В реальной жизни ключевые месседжи меняются ежедневно — посмотрите, что делает Россия".

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Взаимовыгодный обмен опытом

Для Украины участие в подобных мероприятиях под эгидой НАТО является чрезвычайно важным инструментом прямой и глубокой интеграции в структуры Альянса, особенно в условиях, когда быстрое политическое вступление страны в блок пока маловероятно.

Этот процесс является абсолютно двусторонним: пока Вооруженные Силы Украины делятся с европейскими и американскими коллегами своим уникальным боевым опытом в сферах массового применения беспилотников, ведения современной электронной борьбы и использования децентрализованных командных структур, Киев взамен получает прямой доступ к передовому программному обеспечению и инженерным возможностям НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры и Всемирный банк будут совместно работать над новыми инструментами. Что предусмотрено? ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

НАТО (10672) россия (97830) кибербезопасность (682) кибератака (214)
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Топ комментарии
+13
так, ці кляті порохоботи підіслали нашому Лідору міндічя, єрмака, чебурека, чєрнишова, ванюшу бакланова на посади призначають некомпетентних імбецилів або сексотів ФСБ. Важко нашому Лідору💩
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07.06.2026 14:59 Ответить
+6
Прої#али але "ледь не завдали поразки". Заголовки-наше все.
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07.06.2026 14:52 Ответить
+5
Коротше за результатами змагань Джиммі Картер став передостаннім, а шановний Леонід Ілліч посів почесне друге місце.
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07.06.2026 14:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Симуляции это круто. Для любителей стратегий.
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07.06.2026 14:45 Ответить
Це фото з району бойових дій? Потужно. Особливо ця дама зліва.
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07.06.2026 14:53 Ответить
а ви секстист. симпатична молодичка...
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07.06.2026 16:14 Ответить
Жанр RTS практично вмер.
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07.06.2026 15:11 Ответить
А теперь ожил. Кому сказать спасибо- есть много вариантов.
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07.06.2026 15:13 Ответить
Ну це не ожив.Колишньої могутності цей жанр немає і не буде мати.
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07.06.2026 15:19 Ответить
Коротше за результатами змагань Джиммі Картер став передостаннім, а шановний Леонід Ілліч посів почесне друге місце.
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07.06.2026 14:49 Ответить
так, ці кляті порохоботи підіслали нашому Лідору міндічя, єрмака, чебурека, чєрнишова, ванюшу бакланова на посади призначають некомпетентних імбецилів або сексотів ФСБ. Важко нашому Лідору💩
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07.06.2026 14:59 Ответить
Зєлєботік, це мабуть "порохоботські" ботоферми з В'єтнаму працювали? Це "порохоботи" в Омані за щось домовлялись з Патрушевим в його літаку? Це "порохоботи" в 2020-2021 позакривали всі військові програми, влаштували "розведення військ", розмінували Чонгар та здали без бою Південь?
Це в "порохоботів" брехня про Порошенко збігається з кацапською слово в слово?
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07.06.2026 16:38 Ответить
ну, сейчас можно зафиксировать, что порохоботская зрада, как правило, совпадает с визгами кацапских инфопомоек. ))
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07.06.2026 17:05 Ответить
Прої#али але "ледь не завдали поразки". Заголовки-наше все.
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07.06.2026 14:52 Ответить
Чергова потужна перемога. Війна хєрня, головне маньоври.
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07.06.2026 14:54 Ответить
Україна мало не розгромила команду НАТО у симуляції кібервійни за російським сценарієм, - FT

Україна мало не розгромила команду НАТО - це ніби наш парубок с хутора ледь не женився на дочці Рокфеллєра?
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07.06.2026 14:55 Ответить
Заголовок крутяк!
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07.06.2026 14:59 Ответить
польський бокс🤣Весiк бiе бiе бiе...Ой Весiк юш леже
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07.06.2026 15:09 Ответить
Заголовок в стилі зеленого гівномарафону
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07.06.2026 15:21 Ответить
А ВАР був?)
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07.06.2026 15:29 Ответить
Наступний крок у думках НАТО повинен бути:
"А що буде, якщо Кацапія захопить Україну, і піде на Захід?"
"Що зробити, щоб цьому запобігти!"
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07.06.2026 15:32 Ответить
Сподіваюсь, те НАТО перестане чухать жопу і зробить висновки. Війну дронів на навчаннях з нами проїбали, а тепер ще й кібервійну проїбали. А якщо то будем не ми?
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07.06.2026 15:41 Ответить
анекдот совковый напомнило, когда США заняли 1 место, СССР - второе, но прозвучало, как : "наши спортсмены заняли почетное второе место, американцы были предпоследними")))
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07.06.2026 17:01 Ответить
Наш баксьор па ачькам бил впєрєді всє 12 раундов но за 10 сєкунд до фінальнаво гонга бил нокаутірован... 😢
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07.06.2026 17:23 Ответить
Судячи з тексту - судді просто віддали перемогу "своїм" бо ті , як відмінники , діяли чітко по встановленим алгоритмам . Зауваження українців , що алгоритми весь час не можуть працювати - просто не стали слухати .
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07.06.2026 17:27 Ответить
 
 