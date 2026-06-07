Украина едва не разгромила команду НАТО в симуляции кибервойны по российскому сценарию, - FT
Украинская команда едва не нанесла поражение "противнику" из НАТО в ходе трёхдневных учений по противодействию кибератакам и дезинформации, которые моделировали реальные сценарии российских гибридных угроз. Представители Альянса одержали победу лишь с минимальным перевесом.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее об учениях
Учения прошли в польском городе Быдгощ на базе Совместного центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина(Jatec) – это единственное официальное учреждение Альянса, которое совместно укомплектовано и управляется как офицерами НАТО, так и украинскими специалистами (треть из 60 сотрудников центра составляют представители ВСУ, Минобороны и спецслужб Украины).
В рамках учений международное жюри, в состав которого вошли ведущие ученые и специалисты по дезинформации, смоделировало три кризисных сценария на примере вымышленных государств:
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Тотальная кибератака на энергетическую сеть виртуальной страны Перантса со стороны ее агрессивного авторитарного соседа — страны Карти;
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Искусственно спровоцированное масштабное наводнение;
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Захват хакерами национальной банковской системы.
Проигрыш
Украинским представителям выпала роль играть за команду "агрессора" (страну Карти). Украинцы в роли "нападающего" заполонили социальные сети тысячами сообщений, сгенерированных искусственным интеллектом, которые клеймили власть Перантси в тотальной коррумпированности и полной некомпетентности. Команда НАТО в ответ ограничилась стандартными призывами к "национальному единству".
По оценкам жюри, команда "Карти" лишь с небольшим отрывом уступила в двух сценариях. По словам директора Центра цифровизации Бундесвера, участники со стороны Украины продемонстрировали более высокую креативность, лучшие навыки работы с ИИ и в целом более быстрый темп работы по сравнению с командой НАТО.
Среди причин поражения "агрессора" — неспособность поддерживать последовательный нарратив с небольшим количеством ключевых сообщений. Однако украинская сторона оспорила этот вывод:"В реальной жизни ключевые месседжи меняются ежедневно — посмотрите, что делает Россия".
Взаимовыгодный обмен опытом
Для Украины участие в подобных мероприятиях под эгидой НАТО является чрезвычайно важным инструментом прямой и глубокой интеграции в структуры Альянса, особенно в условиях, когда быстрое политическое вступление страны в блок пока маловероятно.
Этот процесс является абсолютно двусторонним: пока Вооруженные Силы Украины делятся с европейскими и американскими коллегами своим уникальным боевым опытом в сферах массового применения беспилотников, ведения современной электронной борьбы и использования децентрализованных командных структур, Киев взамен получает прямой доступ к передовому программному обеспечению и инженерным возможностям НАТО.
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Це в "порохоботів" брехня про Порошенко збігається з кацапською слово в слово?
Україна мало не розгромила команду НАТО - це ніби наш парубок с хутора ледь не женився на дочці Рокфеллєра?
"А що буде, якщо Кацапія захопить Україну, і піде на Захід?"
"Що зробити, щоб цьому запобігти!"